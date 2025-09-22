Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Letras y dibujos/Retorno Ciclón

Todo significado es una forma de traducción.

(…) La traducción múltiple (polisemia) es la regla

y no la excepción.

ROMAN JACOBSON

I

El espejo de aromas impacta mis sentidos

(puedo saber de su cuerpo circular,

lo palpo, observo su transpiración, guarda

presencias de ajo y laurel, especias).

II

No puedo saber la hora en que el mundo inasible

impacta mis sentidos. En realidad, miento:

lo que impacta mis sentidos no está en la atmósfera,

viene de mi imaginación.

III

¿Qué es la imaginación?

La necesidad de nombrar tonos, formas, colores;

la urgencia de decir palabras.

IV

Ubico la imagen, puedo dibujar o escribir.

Obtengo un elemento y desde él bordo,

doy vueltas, busco silencios, contornos,

instantes.

V

En una ocasión, platicando con Jerome Rothemberg,

me dijo que el poema está antes de la voz,

que es el impulso sin sonido que abre

campo a la voz.

VI

Por eso no se logra anticipar,

la voz está hecha de fuerzas que se expanden.

VII

Hablan los aromas, el vuelo del zancudo,

las variaciones del color verde,

los pasos en la azotea.

VIII

El poema logra la espera del suceso,

monta la bala que escuchas

(clarividencia).

IX

Puedo tocar las fuerzas que lograrán el poema.

Circulan por mi sangre, mi rostro.

X

El poema brota en el instante

en que los perros ladran a la luna.

XI

Transpiro, antes que la ligera humedad escurra por mi axila

extiendo la mano.

PORTADA: Obra de Rufino Tamayo «Perro ladrando a la luna»

