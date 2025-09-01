Efemérides culturales de septiembre #LaTercaMemoria

05 de septiembre de 2019: Fallece en la ciudad de Oaxaca el artista plástico y defensor del patrimonio natural y cultural Francisco Toledo, creador de múltiples centros culturales y bibliotecas que han forjado a las nuevas generaciones.

09 de septiembre de 1967: Nace en Tlaxiaco Ana Lila Downs Sánchez, cantante y compositora, hija de madre indígena mixteca y padre norteamericano de origen escocés, Creció entre Tlaxiaco, Oaxaca y Minneapolis, Minnesota.

11 de septiembre de 1931. Nace en Allariz, España, el Dr. Modesto Seara Vásquez, Rector fundador del Sistema de Universidades Regionales del Estado de Oaxaca, una institución de excelencia. El académico falleció en la Ciudad de México el 26 de diciembre de 2022. Fue un jurista internacional, internacionalista, político, académico, edificador de instituciones, Español-Gallego de nacimiento y Mexicano-Oaxaqueño por amor y convicción; un hombre de firmes convicciones e ideas para transformar y mejorar a la sociedad a través de la educación.

12 de septiembre de 1831. Nace en la ciudad de Oaxaca el compositor José Macedonio Alcalá Prieto, autor del vals «Dios nunca muere».

15 de septiembre de 1830. Nace en el Barrio de La Soledad, de la ciudad de Oaxaca, el General Porfirio Díaz Mori, quien gobernó México de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911, periodo conocido como el Porfiriato.

28 de septiembre de 1948. Fallece en San Juan Guichicovi, a los 41 años, el compositor Jesús «Chu» Rasgado, autor de «Nayla» y la Obertura «Tempestad», entre otras obras.