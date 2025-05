Con agua florida, un manto y humo morado, despiden a la feminista Sandra Domínguez

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CONSORCIO).- “Sandra, no venimos a despedirte, sino a saludarte como la compañera que, pese a la diversidad y el miedo, supo alzar la voz, enfrentando con dignidad, lo indigno”, fue la consigna.

“No es fácil que nos arrebaten a una de nosotras, no es fácil afrontar el dolor de la pérdida como movimiento; no solamente era una compañera de la familia, una hermana, una mamá y una hija; se fue una tejedora, una constructora, una hacedora”: Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca.

“Sandra nos animó a denunciar, era una mujer valiente, me animó a hablar, a no quedarme callada y no seguir siendo cómplice silenciosa de un hombre como es Donato Vargas Jiménez”: Martha Aracely Cruz.

Con un emotivo homenaje realizado para honrar su memoria y legado, familiares de la defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez, así como integrantes de organizaciones acompañantes del caso, activistas, feministas, y personas en general, dieron el último adiós a la abogada ayuuk, en medio de la música que más le gustaba y arropada de flores e inciensos.

Con testimonios de las luchas y batallas de la abogada ayuuk en la defensa de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, así como con historias y anécdotas de los casos que acompañó, las defensoras Evitelia Pacheco Ramírez de la Red de Mujeres Mariposas Mixes, la activista Nizayeéjh Chávez de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente(Cojudidi), Aline Castellanos de Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad, así como la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, la periodista feminista Soledad Jarquín y Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca, rindieron tributo a su caminar en vida.

“Con la familia de Sandra, nuestro corazón y nuestra lucha; hoy nuestras voces se entrelazan en un solo clamor de dolor y exigencia, la irreparable ausencia de Sandra deja un vacío profundo en nuestros corazones y causas, pero también nos fortalece para seguir alzando la voz”, subrayó Aline Castellanos de Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad.

En ese contexto, Yésica Sánchez Maya destacó: “No es fácil que nos arrebaten a una de nosotras, no es fácil afrontar el dolor de la pérdida como movimiento, no es fácil porque el impacto es mayúsculo, no solamente era una compañera de la familia, una hermana, una mamá y una hija, se fue una tejedora, una constructora, una hacedora”.

Soledad Jarquín, periodista feminista, también envió una carta pública donde afirmó que “el nombre de Sandra Estéfana Domínguez, es sinónimo de resistencia a la falta de justicia”. Dijo que “respirar el aire de las montañas ayuuk o despertar con la cara al sol, le fortaleció la conciencia y se convirtió en la luz de muchas mujeres que encontraron con ella el camino para romper el silencio y la opresión”.

La ceremonia también se convirtió en un foro de denuncia donde se recordó su valentía al denunciar a violentadores incrustados en el Estado. “Sandra nos animó a denunciar, era una mujer valiente, me animó a hablar, a no quedarme callada y no seguir siendo cómplice silenciosa de un hombre como es Donato Vargas Jiménez; me agarró de la mano al igual de Yesica (Sánchez Maya) y Flora (Gutiérrez) y me llevaron a tomar la decisión de denunciar a este sujeto que violentó a Sandra en el 2020, pero que también estaba violentando a otras mujeres en el 2023 a través del chat grupal de “Megapeda”: expuso la diputada Martha Aracely Cruz.

Asimismo, sus hermanas Kisha y Kenia recordaron el orgullo que Sandra sentía por los mixes, su cariño por la familia, sus inmensas ganas de vivir, la alegría con la que vivía el día a día y su acompañamiento a decenas de mujeres.

En tanto, la mamá de Sandra, la señora Aracely, reconoció la invaluable labor de los medios de comunicación, quienes desde sus trincheras, en mucho ayudaron a hacer eco de su búsqueda hasta lograr encontrarla, pues dijo, los periodistas también se encuentran constantemente en situaciones de vulnerabilidad.

Como cierre del homenaje donde se profundizó sobre el legado y aportes de la defensora ayuuk, y con la finalidad de reivindicar y abrazar la memoria de Sandra Estéfana, su cuerpo fue cubierto con un manto color morado, en medio de flores de diversos colores y consigas de lucha feminista.

“Querida Sandra, tú eras una de nosotras, las moradas que luchamos por la igualdad de género contra la discriminación, que tratamos de acuerparnos pese a las diferencias, que luchamos porque las mujeres emitan el sufragio y ocupen cargos, porque seamos iguales; las moradas que empezamos a abrazar el poder sin miedo al Patriarcado que tiembla cuando las mujeres avanzan un paso al poder, Sandra, nosotras las feministas hoy queremos cubrir tu cuerpo con una manta morada”, subrayó Yésica Sánchez Maya

Al término del homenaje se llevó a cabo una misa de cuerpo presente para posteriormente realizarse una caravana motorizada que se dirigió a San Pedro Ixtlahuaca, lugar donde sus restos descansarán.