Legislarán para evitar actos violentos en el futbol

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía TERRITORIO SCORE).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira Valdez, aseguró que la reunión que sostuvo este órgano legislativo con el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, y el titular de la Liga MX, Mikel Arriola, fue muy provechosa, por lo que servirá para poner “la base legislativa” a fin de evitar que se repitan actos violentos en estadios, como el pasado 5 de marzo en “La Corregidora”, en Querétaro.

Informó que a dicho encuentro, además de los coordinadores parlamentarios, también asistió la diputada María José Alcalá (PVEM), presidenta de la Comisión de Deporte, instancia legislativa que trabajará en los “puntos finos para poner las condiciones legislativas que permitan que estos hechos (de violencia) no vuelvan a suceder”.

Asimismo, reconoció la disposición y apertura del presidente de la FMF y el titular de la Liga MX, quienes atendieron de inmediato la invitación y resolvieron los cuestionamientos de los legisladores, no obstante que no estaban obligados a asistir por no ser funcionarios; “yo creo que hemos tenido muchas reuniones en la Junta de Coordinación Política y es una de las más provechosas”.

También, aclaró que “hay acciones penales legales, yo recomendaría que se guardará la discreción, porque tienen los avances jurídicos, entonces es importante ese marco comentarlo, y luego no entorpecer los resultados de las investigaciones, ni las posibles sanciones a los posibles responsables, hay un tema ahí legal, pero hay procedimientos y si nos explicaron eso”.

El objetivo, destacó Rubén Moreira, es “que haya un buen futbol mexicano, en paz, familiar, donde la gente pueda acudir libremente” a los estadios.

“Esto es una muy buena respuesta al mundo de que nosotros podemos ponernos de acuerdo para enfrentar un fenómeno social, que no puede poner en peligro el prestigio de una nación, ni de una ciudad, como Querétaro, que es tan importante para este país y para el mundo”, aseveró Moreira Valdez.

A su vez, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, advirtió que se trata del “principio del fin de las barras” en México e informó que existen acciones penales en torno a lo acontecido.

Asimismo, explicó las acciones a implementar en los estadios, como la identificación de los grupos de animación; “de aquí a que termine este mes terminar con la credencialización, y de aquí a que inicie la siguiente temporada debemos tener ya implementado el fan ID”, dijo.

Además, “estamos cerrando primero, el espacio para los grupos visitantes; estamos hablando que ya no se permiten menores, que ya no se permitan apoyos económicos a estos grupos por parte de las de los clubes”.