Premios CaSa, muestra de la fortaleza de escritores indígenas: INALI

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- “Los premios CaSa 2020 nos muestran la fortaleza de los escritores en lenguas indígenas que tradicionalmente no destacaban” señaló Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), una de las instituciones convocantes de los Premios CaSa junto con el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa).

El servidor público federal expresó que “en esta emisión pudimos apreciar cómo hablantes de lenguas como el ombeayiüts, chatino, chinanteco, así como mazateco presentaron una cantidad considerable de trabajos que nos muestran cómo las literaturas de estos pueblos están vivas y nos auguran un gran futuro a través de su palabra escrita”.

El director general del INALI agregó que en esta convocatoria se recibieron trabajos de maestros indígenas, pero también de docentes y estudiantes de educación media superior y superior, “que por medio de la palabra escrita recuperan las historias de sus pueblos y sus vivencias cotidianas; lográndose incentivar la creación literaria y posicionar ante el mundo su palabra escrita”.

Este 2020 los Premios CaSa de creación literaria emitieron convocatorias para ocho lenguas, y se incorporaron tres nuevas: chinanteco, chatino y mazateco. Continuaron las de los idiomas: zapoteco, mixteco, triqui, ombeayiüts y mixe. Este 26 de octubre se publicaron los nombres de los 40 ganadores en la página web: www.casa.oaxaca.gob.mx, quienes reciben la cantidad de 30 mil pesos y, en algunos casos, una obra gráfica donada por artistas oaxaqueños.

Gabriela Santiago Cuevas, originaria del Rosario Temextitlán, quien ganó en la categoría de Textos basados en la tradición oral, dijo que “ganar uno de los Premios CaSa de creación literaria en chinanteco representa darle un mensaje a mi comunidad, de lo indispensable e importante que es conservar nuestra cultura y nuestras tradiciones cuando salimos del lugar de donde somos. Es entonces cuando nos damos cuenta de lo afortunados que somos y la riqueza que poseemos”.

En entrevista Santiago Cuevas comentó que anteriormente la lengua materna era lo primero que se aprendía en su comunidad, en el Rosario Temextitlán sin embargo “las nuevas generaciones casi ya no lo hablan y se está perdiendo la escritura, ya que los padres tienen la idea de que una lengua no te va a llevar a nada. Lo ideal para ellos es aprender el español. El recibir la noticia de que gané me dio mucha emoción porque así los de mi comunidad darán importancia a la lengua”.

Con 27 años de edad Santiago Cuevas es pasante de la carrera de biología, y contó que le costó trabajo escribir la obra con la que participó, “saber que gané fue una gran satisfacción, porque dediqué mucho tiempo a este escrito, es una historia muy conocida en la chinantla, la Cruz de Cerro Zacate, mis abuelos y mi papá siempre me cuentan muchas historias y retomé esta que conocía desde niña”.

En el idioma chatino, una de las ganadoras fue Luvia García Mendoza. Ella participó en la categoría poesía, es originaria de Santa Cruz Tepenixtlahuaca.

“Me siento emocionada por haber participado y ganar, por ser una persona indígena, porque de ahí viene nuestro idioma. Siempre me ha gustado escribir en chatino, cuando vi la convocatoria pensé en poner en alto nuestra lengua materna, en intentarlo, sabía que en ese trayecto iba a aprender nuevas cosas y por eso decidí escribir un poema sobre la lluvia, estoy muy contenta de ser una de esas participantes de los Premios CaSa”.

García Mendoza tiene 23 años, es ama de casa y también dedica tiempo a la realización de artesanías, elabora fogones de barro.

Deni Jeaneth Cerqueda García ganó uno de los Premios CaSa de creación literaria en mazateco, en la categoría de Literatura infantil. Es originaria de San José Vista Hermosa, Zoquiapam. “Este premio representa un gran logro, algo realmente increíble, escribí mi cuento inspirada en algunos hechos reales que he escuchado de mi pueblo, trata sobre una pequeña que cuenta sus recuerdos de infancia y habla de un huipil de colores”.

“El haber sido una de las ganadoras es algo muy importante para mi ya que me da inspiración para seguir escribiendo en mi lengua materna, es una gran oportunidad para demostrar, en este caso, mi habilidad en la escritura de mi lengua”.

Para premiar a los ganadores se han incluido premios especiales de obra gráfica para algunas categorías, los artistas que donan obra son: Sergio Hernández, Guillermo Olguín, Joel Merino, Eddie Martínez, Ixrael Montes, Filogonio Velasco Naxin y Demián Flores, además la esposa del artista Francisco Toledo (1940-2019), Trine Ellitsgaard, mantiene la donación de piezas que el fundador del CaSa hacía desde que emitió en 2011 la primera convocatoria.

Los aliados del CaSa para emitir la convocatoria este 2020 son: La Secretaría de Cultura, por medio del Centro Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas; el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca; el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura; en colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, la Editorial Calamus, la asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

La lista de ganadores de los Premios CaSa se puede consultar en la página web del CaSa, www.casa.oaxaca.gob.mx y en las redes sociales de las instituciones convocantes, ahí también pueden encontrar los nombres de los ganadores del Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz y el Premio CaSa Infantil de Cuento.

