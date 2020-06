Lanza Planeta «Tenebra», novela de Daniel Krauze

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- Dos hombres buscan su destino en el juego de la política mexicana; dos historias familiares disímiles en un solo escenario: la selva del poder

Después de varios años al servicio del senador Óscar Luna, Julio Rangel quiere mostrarle que es momento de ascender, que ya merece a un cargo más relevante en su carrera y bajo su padrinazgo. Las elecciones se aproximan y, con ellas, la oportunidad de seguir trepando la pirámide del poder. Nada lo detendrá.

Por otra parte, Martín Ferrer ha estado por mucho tiempo obsesionado con el senador Luna: Una vieja y larga disputa familiar impulsa sus deseos de venganza y reivindicación para los suyos, incluso sin medir las consecuencias de la guerra sin tregua que desatará.

“Ferrer se va sin voltear atrás. Aliviados de que la discusión no haya pasado a mayores, el personal empieza a recoger las copas y los platos sucios. Ya ni para traicionar a Luna soy bueno. Me siento de luto, pero no sé por qué o por quién. De lo único que estoy seguro es que tenía menos problemas entrando al restaurante que saliendo de él.”

Es así como de pronto las vidas de Julio y Martín se confrontan en la arena del poder, en un mundo donde no se conoce la lealtad, sólo la conveniencia. A través de ambos protagonistas, de su lucha diaria incluso contra sí mismos, se revelará con crudeza la podredumbre de un sistema fundado en dos máximas únicas: el interés propio y el uso del prójimo.

Con la prosa ágil y sólida de Daniel Krauze, Tenebra (Seix Barral) es una novela que no solo recrea la realidad de un país carcomido por la corrupción, sino el drama más amplio de una sociedad sin valores y a la deriva, retratando la crisis del hombre contemporáneo, la cual parece no tener fronteras ni perspectivas de solución. ¿Sirve de algo la justicia, el periodismo honesto, la verdad y el amor en ese mundo de excesos, vicios y humillaciones? Esta historia arroja la luz necesaria al lector para dar respuesta a esas interrogantes.

Daniel Krauze (México, D. F., 1982) estudió la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Dramatic Writing en la Universidad de Nueva York (NYU). Es autor de Cuervos (Planeta, 2007), Fiebre (Planeta, 2010) y ganó el premio Letras Nuevas con la novela Fallas de origen (Planeta, 2014). Es coeditor del sitio de Internet de Letras Libres y columnista en El Financiero.

