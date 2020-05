La orfandad de las madres

ROCÍO FLORES

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACA MEDIA).- Esta mañana despierto y entre mis primeras lecturas encuentro una sumamente sensible de una compañera periodista: Desaparecer, un texto muy personal en el que habla sobre un dolor muy hondo, sino es que el más hondo, el que deja la ausencia de un hijo o una hija.

Inmediatamente en mi cuerpo comienzo a sentir una espiral que en unos segundos me coloca en el tiempo para escribir algo sobre esa incertidumbre, de cómo algunas madres han insistido en la búsqueda de sus hijos, enfrentado el desinterés de los organismos de justicia. Con sus propios recursos y con su fuerza han aprendido con el tiempo cómo lidiar con la ausencia de un ser querido, al que no se cansan de seguir buscando.

Como Bruno Alonso Avendaño, un joven que desapareció el 10 de mayo de 2018 en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca. Después de dos años, la conclusión de su familia con respecto a las tareas de las autoridades es la misma desde que comenzaron las investigaciones: la Fiscalía del estado de Oaxaca es ineficiente.

Desde marzo de 2019 la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, admitió que el estado de Oaxaca está en falta porque no tiene una Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aunque la ley lo estipula.

Mientras se crea este organismo en la entidad para determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio oaxaqueño, muchas mujeres como la madre de Bruno, viven lo que han llamado la orfandad de justicia. “No les importamos”, dicen madres y familiares que con el tiempo se han convertido en rastreadoras de indicios que le lleven a encontrar a sus hijos o hijas.

Vasconcelos Méndez (el fiscal de Oaxaca) se la pasa haciendo precampaña política. Esas no sus funciones. De repente está inaugurando un torneo de futbol o presentando un libro. No se que aspiraciones tiene, pero es evidente que no está haciendo lo que la ley le indica

Lukas Avendaño, artista y hermano de Bruno.