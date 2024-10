Escritoras indígenas oaxaqueñas muestran su trabajo en el Festival Cervantino 2024

Yásnaya Elena Gil, mixe, y Natalia Toledo, zapoteca, compartieron con el público una jornada de textos bilingües

GUANAJUATO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La lingüista y ensayista Yásnaya Elena Gil, mixe, y Natalia Toledo, zapoteca del Istmo de Tehuantepec, compartieron su trabajo a través del Foro de Escritoras Oaxaqueñas que se realizó en Casa Emma Godoy ubicada en Guanajuato.

Este encuentro forma parte de las actividades gratuitas que la Secretaría de las Culturas y Artes lleva a cabo en el marco de la edición 52 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Durante sus intervenciones, las escritoras brindaron al público una jornada de textos bilingües sobre la migración, identidad, territorio y resistencia de las mujeres indígenas.

Nacida en Ayutla Mixe, Oaxaca, en 1981, Yásnaya Elena Aguilar Gil es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora mexicana. Sus lenguas de trabajo son ayuujk (mixe), español e inglés. Ha realizado proyectos que atienden las necesidades de personas hablantes cuya lengua corre el riesgo de desaparecer.

Desde 2011 es colaboradora de la revista Este País y escribe una columna semanal para El País, el periódico español más influyente en español. Además, es autora del blog Ayuujk. También, aborda reflexiones sobre literatura y experiencias personales sobre su experiencia como hablante y estudiosa de una lengua originaria.

Natalia Toledo es poeta y narradora zapoteca, originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ha publicado más de 10 libros, entre ellos: The Black Flower and Other Zapotec, en la editorial Phoneme Media. Literatura Today incluye este poemario entre las 75 mejores traducciones en el mundo.

Su poesía ha sido traducida al mazateco, maya, nahúatl, mixteco, inglés, francés, esloveno, italiano, alemán y punjabi. Cabe destacar que la escritora ha combinado su trabajo literario con la creación de diseños de joyería y textiles, así como con la cocina del Istmo de Tehuantepec.