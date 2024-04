“Sueño y vida”, exposición que refleja orígenes del artista Román Gutiérrez

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El sábado 27 de abril, el artista Román Gutiérrez, originario de Teotitlán del Valle, Oaxaca, inauguró la exposición “Sueño y vida” en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa). Esta es la primera exposición que Gutiérrez presenta de manera individual.

Gutiérrez comenzó a tejer en telar de pedal a los 12 años, bajo la enseñanza de su padre. Con 44 años de experiencia, es un experto en el teñido de lana, algodón, seda y fibras vegetales y animales usando tintes naturales. Desde 2012, ha trabajado en el CaSa, impartiendo talleres y ha colaborado con artistas como Francisco Toledo, Trine Ellitsgaard y Damián Ortega. Además fue reconocido como uno de los Grandes Maestros de Arte Popular de Iberoamérica, por Fomento Cultural Banamex A.C⁣.

Esta exposición presenta obras profundamente personales del artista, destacando cómo integra elementos culturales en tapetes y rebozos mediante técnicas y materiales renovados.

La muestra incluye una colección de piezas creadas por Gutiérrez, durante una residencia artística en 2014 en el Taller de Afelpado del Centro de las Artes de San Agustín. Las obras reflejan su niñez en Teotitlán del Valle y cómo la oscuridad nocturna y las estrellas como “Osa Mayor” y “Cinturón de Orión” marcaban su vida diaria, al respecto menciona: “en aquel entonces no había luz en Teotitlán, cuando llegaba la noche estábamos en la oscuridad y solo se veían las estrellas. Aquí estamos acostumbrados a despertarnos muy temprano, cuando salimos lo primero que vemos es el cielo y las estrellas, yo le di gran importancia porque es parte de nuestras vivencias, nuestra raíz”.

Después de una cirugía ocular en 2022 que lo dejó con visión en un solo ojo, Román siente un renovado aprecio por estas obras, las cuales considera premonitorias de su situación actual.

También se exhibe su interpretación de los tapetes tradicionales de Teotitlán del Valle, los cuales sobresalen por su rica iconografía, que incluye símbolos como el caracol, el agua y el diamante. Gutiérrez reinventa estos motivos tradicionales en sus tapetes, manteniendo la esencia cultural mientras añade un diseño contemporáneo y volumen a las piezas. Como materiales principales utiliza ixtle, derivado del maguey agave espadín, y tintes naturales, lo que enriquece las texturas y la tridimensionalidad de su obra.

Se muestran una serie de rebozos, piezas que el artista compara con una pintura, ya que según comenta, siente la libertad de plasmar ahí todo lo que quiere. El rebozo es una prenda esencial en las comunidades oaxaqueñas. Gutiérrez recuerda cómo su madre lo utilizaba de turbante para protegerse del sol, así como para cargar niños y leña. Inspirado por alguien que expresó su deseo de portar sus creaciones y no sólo contemplarlas en la pared, el artista se animó a crear una colección de rebozos, aunque en Teotitlán no se producían tradicionalmente. En el camino enfrentó desafíos como la elección de materiales, comenzando con lana que resultó incómoda, y luego optando por algodón, que no retenía bien el tinte. Mediante prueba y error, logró teñir los rebozos con técnicas naturales.

“Sueño y vida” da cuenta del trabajo realizado por el artista a lo largo de varios años, sus vivencias personales y su propia interpretación de piezas tradicionales. En cada pieza, Gutiérrez ha plasmado su habilidad, utilizando hilos y texturas para crear diseños únicos y llenos de significado. Cada cuadro, tapete y rebozo es una obra de arte que refleja la riqueza cultural y la destreza de los artesanos oaxaqueños.

La exposición podrá ser visitada del 27 de abril al 4 de agosto de 2024 en la galería Chalet del CaSa que abre todos los días de 10:00 a 18:00 horas, la entrada es libre.