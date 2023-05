«Solo somos sombras», novela de amor, violencia y fragilidad  humana 

Con la publicación de este libro, Almadía mantiene su vocación de divulgar y difundir la diversidad lingüística de Oaxaca, territorio de origen del sello editorial

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Autor bilingüe, originario de Buena Vista Loxicha, Pergentino José es un escritor que no duda en afirmar que es posible transgredir la tradición literaria y buscar un lenguaje desde donde pueda ficcionar y escribir sobre temas como el amor, la violencia y la fragilidad de la naturaleza humana.

Su primera novela Solo somos sombras es una búsqueda literaria, en la que se asume abiertamente libre para ir perfilando personajes dotados de una sensibilidad, son personajes que sufren y se agobian y este es el lugar desde donde va emergiendo la historia.

A través de sus páginas va narrando la ruralidad, pero no en un sentido sociológico, sino como una propuesta literaria en la que emergen metáforas de la violencia institucional ejercida por la milicia, signos de la psicológica del poder y al mismo tiempo la vulnerabilidad.

“No estoy contando la realidad de las comunidades de Loxicha, estoy ficcionando la realidad, es parte de la imaginación, pero en esos relieves hay algo que nos comunica lo cotidiano”, precisa el autor.

Pergentino cuenta que inició la escritura de Solo somos desde 2009, casi a la par de la publicación de su libro de relatos Hormigas rojas; nació como una necesidad de darle secuencia a algunos personajes y escenas de ese primer libro.

“Mi escritura es obsesiva, en esencia, hacer literatura es simple: La literatura, no debe ser trabajo de lo complejo, pero requiere del oficio”, comenta el autor hablante del zapoteco, su lengua madre.

«Pienso que la literatura es eso, dotar de sensibilidad a los personajes, donde no se anuncie la escena, darle al lector los elementos para que imaginar».

La novela va estableciendo en sus 44 fragmentos algunos guiños, a través de los cuáles el autor habla de algunas tradiciones en las comunidades mesoamericanas e indígenas, y a la par cuestiona la realidad desde una propuesta estética y literaria, pero es hasta la lectura final donde se encuentran los grandes temas.

“Mi propuesta es un resquebrajamiento de la lógica occidental de narrar. No es un desarrollo lineal, donde se describe a los personajes y el argumento central, pienso que no hay una regla de cómo narrar”, termina Pergentino, también autor de los libros Nyak mbkaabna Y supe que responder; Poemario Ye´ntii Flor de zarzamora (Calamus 2016) y Antología México 20 New voices old traditions (Pushkin Press, 2015).