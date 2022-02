Donovan Carrillo se desliza al futuro con dominio de saltos cuádruples

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca-com/vía TERRITORIO SCORE).- El único deportista latinoamericano en el patinaje artístico sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, fue Donovan Daniel Carrillo Suazo, originario de Guadalajara, Jalisco, quien a sus 22 años, por primera vez en la historia llevó a México a una Final de la especialidad, fue su debut, realizó saltos de alta dificultad en sus rutinas, cerró en el lugar 22 y terminó con 30 años de ausencia de nuestro país en esta disciplina del máximo evento internacional.

Tanto en el programa corto, como en el largo (también llamado libre), Carrilllo Suazo inició su participación con una de las ejecuciones de mayor complejidad en el patinaje artístico sobre hielo: el salto cuádruple.

“No se le dificulta, lo domina”, comparte Andrea Montesinos, campeona nacional de patinaje artístico sobre hielo. Este salto, conocido como “Quad Toe”, es uno de los que generan mayor puntuación. “Donovan no tiene límites, ya lo ha demostrado. Conocemos su potencial, pues ya había hecho saltos cuádruples en competencias anteriores y para aumentar su nivel debería eventualmente meter más a los programas”.

A pesar de que en esta edición olímpica invernal de Beijing 2022, por primera vez una mujer realizó un salto cuádruple, cortesía de la rusa Kamila Valieva, de 15 años, Andrea Montesinos detalla que el patinaje artístico ha evolucionado. “Este deporte ha crecido mucho en el lado técnico y hacer saltos cuádruples es algo muy normal y necesario en la actualidad, si es que se pretende avanzar en los rankings mundiales, ya que son los más difíciles, tienen mayor nivel y valor”.

Donovan Carrillo consiguió su mejor marca personal en lo que va de su carrera deportiva: 218.13 puntos fue el total del programa corto (79.69) y del libre (138.44). Durante su rutina tuvo una caída en la Final, pero esto no preocupa a Montesinos. “Tal vez perdió un poco el ritmo del salto (Triple Lutz: de menor complejidad comparado con el cuádruple), pero la ejecución más difícil la logró. Esos pequeños errores son los que sabe corregir y dominar, es un salto que ha hecho muchas veces”.

El salto cuádruple parte del filo interno del patín izquierdo, el contrario al del aterrizaje. El patinador inicia el salto hacia atrás mientras la pierna libre se lanza hacia delante para propulsar el vuelo; da cuatro giros sobre su eje en el aire; aterriza en el hielo, una superficie en la que cuesta mantener el equilibrio, sobre el filo exterior del patín derecho.

“Su fortaleza mental es increíble. Salió súper calmado a pesar de la presión olímpica; él sabe controlar sus nervios y usarlos a su favor”, dijo Montesinos, de 19 años, quien estuvo cerca de clasificar a Beijing 2022, pero una lesión lo impidió; actualmente está recuperada al 100 por ciento y está por planear sus competencias del año. Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán en Milán 2026, justa a la que tanto Donovan Carrillo, como ella, pueden llegar con mayor experiencia.

En la rama femenil, Diana Encinas y Mayra Navarro son las primeras patinadoras mexicanas en competir en Olímpicos de Invierno; Calgary 1988 y Albertville 1992, respectivamente. “Sueño en grande. No dejo que la gente me diga qué puedo lograr y qué no; tengo mucho camino y aprendizajes por recorrer para seguir creciendo como patinadora”.

El patinaje artístico sobre hielo es la disciplina más antigua de los Juegos Olímpicos de Invierno: Apareció por primera vez en Londres 1908 y posteriormente hasta Amberes 1920, esto antes de ser incluido de manera permanente en el programa de disciplinas de la justa, la cual, tiene 98 años de historia, desde la edición de Chamonix, Francia; desde aquel entonces, los saltos y rutinas, han evolucionado.

Abre las puertas a nuevas generaciones

Con su participación en Beijing 2022, Dpnovan Carrillo, abre una senda para futuros patinadores. “Espero que lo usen como inspiración, que vean que no podemos dejar de soñar en grande y que todos los sacrificios, el trabajo duro y hasta las lesiones, lo puedes superar; si estás dispuesto, valdrá la pena. Que cumplan sus sueños como Donovan lo ha hecho hasta ahora”, puntualizó Andrea Montesinos, patinadora artística mexicana, quien acudió junto al jalisciense al Mundial de Japón.