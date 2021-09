Cine, mosaico para el diálogo entre indígenas de Canadá y Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- A través de la ficción, documentales, cortometrajes y animaciones, Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca presenta como parte de sus actividades gratuitas, una selección de películas que desde diferentes ángulos muestran las complejas realidades de los pueblos indígenas de ambos territorios.

En siete ciclos de cine, se muestra la relación con el territorio y las industrias extractivas, el colonialismo, la marginación y la revitalización de la lengua, son algunos de los temas que se tocan en esta sección, y que sin duda invitarán a la reflexión a las y los espectadores.

El lenguaje cinematográfico es uno de los vehículos más potentes para compartir historias, generar empatía y fortalecer el entendimiento entre diferentes comunidades. Los documentales, cortometrajes, animaciones y películas de ficción que se presentan en estos encuentros, son un mosaico de voces que buscan abrir un diálogo fructífero y significativo entre las comunidades indígenas.

En el ciclo Género e Inclusión se presenta una selección que busca visibilizar la realidad de las mujeres indígenas y los grupos 2SLGBTQ+ indígenas en Oaxaca y Canadá, la cual es doblemente compleja por la constante discriminación que reciben estas problematicas por parte de la sociedad, estas obras buscan hacer conciencia y llamados a la acción puntuales para generar sociedades más inclusivas.

Con esta selección podrás disfrutar de “First Stories: Two spirited” de los cineastas emergentes Manitoba, Saskatchewan y Alberta y “Muxes: auténticas, intrépidas buscadores de peligro” de Alejandra Salas.

En el ciclo Ira y Sanación, las películas comparten historias de marginación, olvido, dolor e ira que sufren los pueblos indígenas de Canadá y Oaxaca, y que a través de largos procesos internos de sanación y mutuo cuidado, se ha logrado revertir, aunque nunca por completo, este pasado tan doloroso para nuestros países.

La muestra expone de manera contundente estas historias de dolor, que resuenan de México a Canadá y viceversa y que a fuerza de contarlas, avanzan este proceso de sanación tan necesario para los pueblos indígenas. Forman parte de este selección “Cuando Cierro los ojos”, “We were children” y “Libérés” (Free at last).

Voces de Resistencia es el ciclo que conforman filmes que abordan de manera abierta y honesta la opresión y discriminación a las que han sido sometidos los pueblos indígenas de ambos países. Cada una de estas piezas, por sí solas y en conjunto, ofrecen un recuento puntual de las acciones de resistencia que han emprendido los pueblos indígenas de ambos territorios, como “Beans” y “A place called Chiapas”.

La Tierra es Nuestra Alma, es una selección de películas que presentan la compleja realidad que viven algunos pueblos indígenas en relación al territorio y las industrias extractivas, e invitan a la reflexión y toma de decisiones ante estas circunstancias. No se puede conocer a los pueblos indígenas sin tomar en cuenta su relación simbiótica con la tierra. Desde hace 500 años, los pueblos indígenas de Oaxaca y Canadá han sido despojados y desplazados de sus territorios. Este ciclo presenta “Sukaskieskwew (Strong Earth Woman)” y “One day in the life of Noah Piugattuk”.

El ciclo Presente y Comunidad, nos muestra cómo los pueblos indígenas de Oaxaca y Canadá pueden enseñarnos valiosas lecciones para reconectar y repensar nuestro sentido de comunidad en el contexto actual. Mantener y cuidar a nuestras comunidades se ha vuelto una de las realidades más evidentes durante los últimos meses, en los que en todo el mundo hemos tenido que lidiar con la pandemia ocasionada por el Covid-19. Las películas de este ciclo son “The hands of an Elder”, “Tio Yim”, “Kiticikicewinan (my language)” y “Chaakapesh”.

También se presenta una selección de cortometrajes que permite acercarnos de manera inmediata y sintética a algunas de las realidades de ambos territorios. A través de formatos cortos y ágiles, se pueden contar historias muy ricas y complejas, que responden a las nuevas formas de consumo cultural en el siglo XXI. En este ciclo puedes disfrutar de manera gratuita filmes como “Sokinaa’ Passkaan Aassisstoi (Healing Bells)”, “Ka Tatishtipatakanit (Éthéré)”, “Notcimik (Where I’m From)” y “Ñuu Kanda (Pueblo en Movimiento)”, entre otros.

Finalmente, el ciclo Animación donde la plasticidad y flexibilidad del medio, resultan ideales para abordar aspectos de las cosmogonías de los pueblos indígenas, se presenta una selección de realizadores contemporáneos, que despertarán la imaginación de las audiencias, como “Aboriginality”, “Chinanteco: La niña del río”, “Mazateco: El origen del arcoíris”, “Traditional Healing”, “Mixteco: La Muerte” y “Mixe: El Origen del Árbol de Tule”.

Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca también ofrece la posibilidad de disfrutar de una selección de 19 películas a través de plataformas digitales.

La exhibición de estas películas de manera gratuita, se realizará desde el 20 de septiembre y hasta el 08 de octubre, en diferentes sedes del estado de Oaxaca, como el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet en Tlacolula de Matamoros, la Sala de Lectura Barrio Arriba en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Así como en el Centro Social Ayuuk en San Pedro y San Pablo Ayutla, Bahías de Huatulco, Casa Wabi en Puerto Escondido, en Huajuapan de León, Putla Villa de Guerrero, Santa Catarina Juquila y Juchitán de Zaragoza, entre otros. En la ciudad de Oaxaca podrás verlas en el Archivo General del Estado. Conoce las sedes y horarios en: http://www.encuentrosindigenas.com/cine/