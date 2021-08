«El secreto de Agatha», novela sobre la desaparición de la reina del misterio

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- El 15 de septiembre de 1890 nació en Torquay, Inglaterra, Agatha Mary Clarissa Miller, la famosa dramaturga reconocida a nivel mundial por sus novelas policiacas. Sus enigmas e intrigas han maravillado a lectores a través de los años, pero su propia vida esconde un gran enigma.

Marie Benedict, una de las autoras bestseller más reconocidas, nos cuenta la vida de esta escritora en El secreto de Agatha (Planeta), un apasionante thriller basado en hechos reales. Agatha Christie, como es mejor conocida, provino del seno de una familia de clase media. Después de que su padre falleció, la relación con su madre se fortaleció, creando un lazo importante de protección. En su temprana juventud ya estaba comprometida con un hombre con el que había crecido, sin embargo, es en un baile donde conoce a Archibald Christie, quien se convertiría en su primer esposo.

“Quiero decir, ¿cómo podrías escribir tú un misterio irresoluble, el meollo de una novela policiaca? Tú eres absolutamente transparente. ‘Oh, no puedo escribir una novela policiaca, ¿cierto?’, pensé. Estaba furiosa por las palabras condescendientes de Madge y por su desdén, pero también las consideré un reto. Si bien Madge no lanzó la apuesta de manera formal –según las reglas de las apuestas de la familia Miller se deben establecer los términos–, yo la consideré así. En ese momento Madge encendió una chispa de inspiración. La apuesta estaba en juego.”

El 20 de diciembre de 1926 Agatha desapareció misteriosamente, conmocionando a todo el país. Dos semanas después apareció, pero sin poder recordar nada de lo sucedido en ese hotel donde se había registrado bajo el nombre de una de las amantes de su marido. A partir de esta premisa, Benedict crea una cautivadora historia que va de la depresión que sufrió la escritora hasta su decisión de fingir su desaparición sembrando pistas para que la policía culpara a su marido, con lo que pretendía obligarlo a confesar públicamente su infidelidad y tener argumentos legales que en la corte le aseguraran el divorcio y la custodia de sus hijos, pudiendo liberarse así de la sujeción que este ejercía sobre ella.

Marie Benedict es abogada y ha trabajado en algunas de las firmas más prestigiosas de Estados Unidos. Se graduó con honores de la Universidad de Boston con especialización en Historia del Arte. Como litigante, se ha enfocado en defender los derechos de la mujer y desde esta preocupación comenzó a escribir novelas biográficas donde visibiliza el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Es autora de The Chrysalis, The Map Thief, Brigid of Kildare (escritas bajo el pseudónimo Heather Terrell). El otro Einstein, La única mujer y La dama de la guerra, son sus novelas publicadas por Planeta.