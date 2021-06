Retira Ayuntamiento el muérdago de arbolado del Centro Histórico

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Para preservar el arbolado urbano de la capital que se ha visto afectado por la invasión de plantas parásitas, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Subdirección de Imagen Urbana y Conservación de la Dirección de Servicios Municipales, coordinó el retiro de la plaga de muérdago de ejemplares ubicados en el Jardín “El Pañuelito” y el Parque “El Llano”.

El subdirector de Imagen Urbana y Conservación, Saúl Cabrera Dávila, indicó que estos trabajos están comprendidos dentro de un programa permanente de mantenimiento y conservación de parques y jardines en el cual la prioridad es dar atención preventiva a los ejemplares naturales a través de la eliminación de amenazas que pongan en riesgo la vida de los árboles y la integridad de las y los ciudadanos.

“Por instrucciones del Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, seguimos trabajando y atendiendo el cuidado de los entornos naturales; contamos con el equipo necesario para realizar estos trabajos y estamos considerando los planteamientos hechos por la ciudadanía para proteger el arbolado de la ciudad”, dijo Saúl Cabrera.

Asimismo, el servidor público municipal refirió que, como parte de estas actividades, se han intervenido un total de 16 árboles que se ubican en el Parque “El Llano”, mismos que presentaban una invasión importante de muérdago, por lo que a través de cuadrillas y con el uso de una grúa fueron retiradas las ramas más afectadas sin lastimar a los ejemplares.

El subdirector de Imagen Urbana y Conservación recalcó que estas podas y retiro de plaga se extenderán al Jardín Conzatti, realizando los procedimientos en estricto apego a dictámenes emitidos por la Subdirección de Medio Ambiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente.

“Las personas interesadas en contribuir a estas tareas, y que su opinión pueda aportar para la realización de estos trabajos, pueden acercarse con nosotros; asimismo, invitamos a la ciudadanía a seguir disfrutando de los parques y jardines de una manera segura”, concluyó Cabrera Dávila.

Por otra parte, el encargado del Vivero Municipal, Miguel Ángel Aguilar Ignacio, indicó que en estas labores se hace uso mínimo de motosierras, con la intención de evitar debilitar los ejemplares y que el follaje sea el adecuado para su preservación.

“Contamos con un plan para ir atacando poco a poco a esta plaga, iniciando en parques y jardines; no es fácil realizar este procedimiento, ya que no sólo es cortar las ramas, es planear el retiro de esta planta parásita para no debilitar los árboles”, compartió Miguel Ángel Aguilar.