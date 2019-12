“La Diana Cazadora Denuncia”

SAN BARTOLO COYOTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- ¿Qué valor tienen los monumentos para un pueblo inconforme con la seguridad de las mujeres en México?

Según el comunicado de prensa del INEGI del 21 de noviembre del 2019, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).

En 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionadas.

La Diana Cazadora, o La Flechadora de las Estrellas del Norte, como era su nombre original, es un monumento que representa la belleza y fuerza de la mujer mexicana, sin embargo, las estadísticas y su historia dicen lo contrario.

Este monumento fue realizado en el año de 1938 a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quezada y el escultor Fernando Olaguíbel, siendo inaugurada en 1942. Helvia Martínez Verdayez a sus 16 años fue la modelo para realizar esta pieza tan emblemática en la cultura popular mexicana; quien se mantuvo en el anonimato por 50 años, dada la controversia que detonó al ser colocada la imagen de una mujer desnuda en la avenida Reforma, por lo que le fue colocado un taparrabo por la “Liga de la Decencia”, considerando al desnudo artístico femenino como algo impúdico y un mal ejemplo para los niños.

Actualmente, La Diana Cazadora es considerada como un monumento emblemático que representa a la mujer mexicana, destacó en el 2016 el senador Armando Ríos Piter.

Es a raíz de este capítulo histórico de la cultura mexicana, por el cual, surge La Diana Cazadora Denuncia, en la que se presenta el otro extremo que viven las mujeres día a día.

Los monumentos representan la estabilidad del país, generando un espectáculo. Y en México la libertad y la fuerza de las mujeres comienza a demacrarse, por lo que esa imagen de estabilidad es derrumbada por la voz del pueblo al ser pintadas.

“He bajado a La Diana Cazadora al suelo mexicano, donde ni ella estaría segura”.

Cuestiono la estabilidad idealizada de la imagen femenina que tiene el país con respecto a la seguridad de esta población, la función que cumplen los monumentos se encuentran para admirar y no para cuestionar, por lo que he decidido atraer a la Diana Cazadora de metal a la cercanía del pueblo a través de una mujer de carne y hueso, como cualquier otra ciudadana que sufre diferentes tipos de violencia a lo largo de su vida, como lo mencionan Guy Debord en “La Sociedad del Espectáculo” y Rancierè Jacques en “El Espectador Emancipado”. Por otro lado, Iliana Diéguez, en “Escenarios Liminares” expresa que el teatro no está dispuesto a solo ser aprendido, sino a transgredir en la sociedad y que puede encontrarse en cualquier formato, por lo que he decidido realizar esta pieza colocándola en el municipio de San Bartolo Coyotepec, frente a la iglesia, y algunas zonas cercanas al parquea las 3 de la tarde. Colocaré una estatua humana representando a la Diana Cazadora, cuyo alrededor colocaré papeles con estadísticas y algunas anécdotas referentes a la violencia que sufren las mujeres en México, además de algunos lápices y papeles donde el público podrá escribir lo que piense, simulando lo ocurrido en las manifestaciones en la ciudad de México.

La Diana Cazadora Denuncia, es una propuesta artística que pretende manifestar la inconformidad del pueblo de una forma pacífica, donde no involucre la violencia.

Les esperamos el sábado 21 de diciembre a las 15:00 horas en el Parque Central San Bartolo Coyotepec, que tendrá como objetivo presentar el performance La Diana Cazadora bajo la dirección de Luz Adriana Andrés Ramírez.

