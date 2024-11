Reynaldo López de la Paz gana premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz

Recibirá un premio de $30,000 y una obra gráfica de José Ángel Santiago; sus talleres de tu’ùn savi mejoran la atención médica en Santiago Jamiltepec

Reynaldo López, originario de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, ha sido reconocido con el premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz en su quinta edición. Este promotor de la lengua tu’ùn savi (mixteco de la costa) ha dedicado sus esfuerzos a capacitar al personal médico del Hospital Rural #35 de Santiago Jamiltepec para que puedan atender a sus pacientes en su lengua materna.

“Me siento muy agradecido con las personas que han creído en mi proyecto por el Tu’ùn savi. Este reconocimiento es una gran motivación para seguir trabajando en la difusión, revitalización y conservación de la lengua”, comentó López de la Paz.

Los talleres de tu’ùn savi impartidos por López en el hospital rural no solo promueven la lengua, sino que también fomentan la inclusión y una comunicación más efectiva con los pacientes, quienes en su mayoría son monolingües. Al permitir diagnósticos más precisos y un trato digno, estos talleres contribuyen a mejorar la calidad de la atención médica.

Desde 2018, López ha impartido talleres de lectoescritura en tu’un savi y, en 2021, publicó el libro “Sá’an Tu’ùn Savi ñuù Càsàndó’ò” (Lengua mixteca de Jamiltepec), el primer libro de gramáticas pedagógicas de esta lengua. Este recurso ha sido fundamental para quienes desean aprender a hablar y escribir en tu’ùn savi.

El Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz fue creado en memoria de Emiliano Cruz Santiago, un joven de San Bartolomé Loxicha que, desde los 19 años, hasta su muerte repentina a los 29 años, se dedicó a la documentación, descripción y promoción de su lengua materna, el dí’zdéh’ (zapoteco miahuateco). El premio busca reconocer a personas que, como Cruz Santiago, promuevan sus lenguas de manera individual o colectiva por iniciativa propia.

Michael Swanton, miembro del consejo directivo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, mencionó “muchas veces hemos visto que las iniciativas más creativas, con mayor impacto a favor de la diversidad lingüística provienen de personas que lo hacen por un compromiso personal o comunitario, a éstas personas está destinado el premio Emiliano Cruz

“Me da mucho gusto que éste año hemos tenido otro ganador de este premio, en reconocimiento a estos esfuerzos que hace fuera de sus actividades laborales, enhorabuena”, expresó.

Para evaluar las nominaciones a este premio, se conformó un jurado, compuesto por Rosemary Beam, Ana Cely Palma y Tomás López Sarabia, activistas en lenguas originarias. En esta quinta edición, se recibieron nominaciones de todo el país. Beam de Azcona, quien fue colaboradora cercana de Cruz Santiago, comentó “Emiliano Cruz fue una de las personas más inteligentes que he conocido pero lo que más me impresionó fue la pasión que tenía por su lengua y la motivación que tenía para defenderla y promoverla, y facilitar que sus hablantes la usaran en diversos contextos. Me da mucho gusto que su legado siga sirviendo como inspiración para otras personas”.

“Todos los ganadores del premio Emiliano Cruz me han impresionado año tras año con sus labores. En esta ocasión, el ganador de 2024 me recordó a Emiliano, por su habilidad de hacer conexiones entre diversas personas hablantes de lenguas Savi. El trabajo del ganador, resaltó por el hecho de que, al igual que la Dra. Lourdes Martínez, ganadora en 2022, se está esforzando para ayudar a que hablantes de lenguas originarias reciban una mejor atención médica en sus propias lenguas”, destacó.

Daniel Brena, director del CaSa, comentó: “este reconocimiento es un testimonio del compromiso de Reynaldo López de la Paz por mejorar la calidad de vida de los hablantes de tu’ùn savi. Al facilitar el acceso a servicios de salud en su lengua materna, ha contribuido a una mayor equidad, bienestar social y al fortalecimiento del tu’un savi. Agradezco a la Fundación Alfredo Harp Helú por hacer este premio posible”.

Desde 2020, la convocatoria al Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz es emitida por el Centro de las Artes de San Agustín, en colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca, a través de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova y la Asociación Francisco Toledo A.C., otorgando un premio monetario de $30,000.00 (treinta mil pesos mexicanos), una obra gráfica donada por el artista juchiteco José Ángel Santiago y un reconocimiento.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mes de diciembre.