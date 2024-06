Hablemos de beisbol. ¡Vamos Guerreros, no le temas a Bauer!

“Puedes ser un niño todo el tiempo que quieras cuando estás jugando beisbol”.

CAL RIPKEN JR. / Ex jugador

¿Recuerdas cuando la entrada costaba 50 pesos? ¡Claro! Éramos unos niños y acudíamos al estadio a ver jugar a unos sujetos impresionantes. El beisbol, un gusto heredado de nuestros padres. Por aquellos entonces el campo del Eduardo Vasconcelos era más austero y vendían empanadas de San Antonino. Los más audaces gritaban a Lupe por su nombre y se escuchaba por todo el estadio; la señora de las empanadas acudía al llamado, igual que el de las botanas, y el del tambor, y…

Y, qué tal por las tardes cuando no había partido, o lo había, pero preferíamos quedarnos en casa y sintonizar la televisión para ver jugar a los Dodgers, a los Yankees, a los Astros, e imaginábamos que ese nivel de juego llegaba a nuestras tierras; mirar el lanzamiento de aquellos tipos que lanzaban juegos perfectos, que ponchaban a los jonroneros, decíamos: “Los quiero ver aquí”.

Podemos referir entonces que los aficionados al beisbol, como la mayoría de hinchas de cualquier deporte, somos bastante leales a nuestra franela, y la defendemos a capa y espada, y acudimos al estadio a verlos jugar (muchas veces a verlos perder), Oaxaca no es la excepción; con sólo un título ganado hace ya más años de los que quisiéramos aceptar (Aquella final contra Sultanes de Monterrey estuvo tan cerca) seguimos recordando los tiempos del juego de pelota cuando las cosas parecían más simples. ¿Lo eran?

De a poco comienzan los cuchicheos por la ciudad. ¿Ya viste al equipo de este año? Creo que tienen potencial, parece que algunos jugaron en alguna sucursal de grandes ligas, y aunque es decepcionante que en cuanto algunos empiecen a brillar emprendan la huida es alentador ver a nuestro equipo ganar, aunque una sombra se cierne sobre el parque, como cada año, se respira la tensión y el nerviosismo de saber que el hermano mayor viene de visita a casa, aunque, esta vez es diferente. ¿Ya viste quién va a lanzar? ¿Su segunda base es…? ¿Y jugó con…?

Entonces uno entiende que volarán las entradas, acudir a la taquilla con algunos días de antelación, y hacer tiempo bajo el aguacero no importa. Los queremos ver.

Los Diablos Rojos del México siempre han causado sensación, y no únicamente en la verde Antequera. Lugar donde se paran, lugar donde son vistos, algunas veces como rivales históricos, otras con cuentas pendientes de campeonatos recientes, y por si no fuera eso suficiente son un equipo diferente. Este año vienen mas fuertes, traen racha ganadora, seguro van a por la Serie del Rey y… VENCIERON A LOS YANKEES DE NUEVA YORK EN PRE TEMPORADA!!

Es impresionante, los mulos, los bombarderos del Bronx se batieron a dos juegos contra los Diablos y fueron vencidos. Y lo entiendo perfecto, cuesta leerlo, pero es real.

Si, nuestras plegarias fueron escuchadas, en Oaxaca lanzará su cañonero estrella, Trevor Bauer de 33 años, ex pitcher de Dodgers de Los Ángeles (según el plan de juego), ganador del CY Young, y quien encabezó el primer día de ofensiva contra los Yankees en esas fatídicas fechas en el estadio Harp Helú, y su segunda base es cubierta por Robinson Canó, ex Yankee de la gran manzana, Dominicano veterano de 41 años (si es necesario vuélvalo a leer y googleelo si no me cree) quien jugó con los grandes, sabe a qué sabe la victoria y sigue haciendo jugadas de primer nivel. Por mencionar a algunos, no olvidemos al Haper Gamboa, recordemos a Japhet Amador, y el párrafo puede continuar.

Expectantes aguardamos a ese tan recordado canto, ¡PLAY BALL! Y que inicie la emoción…

Creo que hoy se van a vender más boletos de Diablos que de Leones, comentaba animada la chica de la taquilla mientras atendía a una fila empapada de personas expectantes. ¿Qué degustaremos esa tarde? Las pizzas son buenas si, pero no son los tacos de cochinita del AHH, una cerveza viene de ley, claro algo de fruta picada quizás, pero las empanadas, cómo extrañamos las empanadas de Lupe, y los títulos, por supuesto.

Es que venimos a ver a los Diablos, aunque claro ¡¡Vamos Guerreros!! Muy en el fondo no sabremos qué elegir, si ganan los Diablos es porque no había posibilidad, pero si a ese súper equipo le ganan los Guerreros podríamos aspirar al título, al final es el rival a vencer. Como aquella tarde en la que esperábamos una paliza de Yankees a Diablos y nos llevamos tremenda sorpresa. Que Yankees no trajo a todo su arsenal, cierto, pero son el equipo que impresiona solo por verlos con esos uniformes, demás está decir verlos jugar, verlos batear. ¡Vamos Guerreros!

Oaxaca espera expectante a ese resultado, por favor Dios, que no llueva hasta pasada la quinta entrada, por favor Tlaloc, que no truene, aunque nos esté llevando la chingada.

Queremos juego de pelota, queremos grandes ligas, queremos buenas risas, queremos buen beisbol.