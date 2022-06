Se «gradúan» peques del Centro de Musicoterapia para el Desarrollo Infantil

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Todo empezó a finales de 2021, cuando enmedio de la pandemia, la pianista Laura Martínez Porras notó que las y los niños de su familia estaban estresados por el confinamiento y la falta de convivencia con otros niños.

«Nos aventamos a iniciar este proyecto con la psicoterapeuta María Dolores Hernández Velasco porque me di cuenta que los niños estaban perdiendo habilidad social; ya casi no se comunicaban, andaban estresados y tristes por el encierro. Empezamos con un coro familiar y posteriormente decidimos abrir el proyecto a otras familias. En nuestra primera temporada solo tuvimos tres niños, sin embargo, en la segunda que es ésta se están graduando diez», relata la concertista quien cuenta con un Diplomado en Musicoterapia.

El sábado 25 de junio, en el teatro de la UABJO se llevó a cabo la presentación de fin de temporada, donde niñas y niños que asistieron al Centro de Musicoterapia para el Desarrollo Infantil de enero a junio, mostraron sus nuevas habilidades para el canto, el ritmo, la sincronización y la socialización.

«La psicoterapeuta considera que seis meses es el tiempo mínimo para que aprendan algunas letras de canciones, movimientos, sonidos de instrumentos básicos como jícaras y campanas. Atendimos a peques de 3 a 10 años de edad donde los más grandes ayudan a los más chicos en los ejercicios, de esta forma se va modelando la conducta cuando entre ellos se ponen atención, ya que muchos problemas de conducta se presentan por la falta de comunicación», explicó la maestra Laura Martínez Porras.

Comentó que la musicoterapia cumple un papel esencial en el desarrollo de todas las personas, pero en el caso de menores de edad les dota de habilidades que además facilitan su desempeño en los estudios de preescolar, primaria o secundaria.

Desafortunadamente, expuso, la educación artística prácticamente no existe actualmente en las instituciones de educación básica, salvo en escuelas particulares, donde a veces tampoco se les da la importancia que amerita.

«Por mi especialidad en educación musical para niñas y niños he ido a escuelas a ofrecer mis servicios y me encuentro que la mayoría no cuenta con instrumentos como sería un piano o un teclado, algo que antes sí existía», agregó.

El Centro de Musicoterapia para el Desarrollo Infantil se encuentra en la calle Murguía 616 en el centro histórico de la capital oaxaqueña, y en breve abrirá la inscripción para su siguiente temporada. Para mayores informes, comunicarse al teléfono: 951 112 05 44.