El drama de «Lucía di Lammermoor», este sábado en el teatro Alcalá

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este sabado 21 de mayo continúan en el teatro Macedonio Alcalá las proyecciones de la Ópera en Vivo desde The Metropolitan Opera de Nueva York, con Lucía di Lammermoor, un drama trágico en tres actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basado en la novela The Bride of Lammermoor, de Sir Walter Scott.

Se trata de una historia de poder, con hombres guerreros y violentos, misma violencia que oprime a (Lucy Ashton) Lucía, quien vive una sucesión de estados de ánimo conmovedores, siendo una joven mentalmente frágil, que se ve atrapada en la enemistad entre su propia familia y la de los Ravenswood, una rivalidad entre las familias que conlleva a dramáticos acontecimientos.

La acción transcurre en Escocia a finales del siglo XVI, siendo el centro de la historia el ideal romántico, la unión imposible entre dos amantes quienes sólo con la muerte podrán ver cumplidos sus sentimientos.

Lucia di Lammermoor fue considerada la obra maestra de Gaetano Donizetti, así como un hito para el melodrama draático. En esta ocasión, la soprano Nadine Sierra protagoniza a Lucia, mientras que el tenor mexicano Javier Camarena hace el papel de Sir Edgardo Ravenswood.

Cabe mencionar que la Opera en Vivo desde El Met, que se transmite en los mejores cines y teatros del mundo, llega a Oaxaca con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca (Seculta).

La proyección de Lucia di Lammermoor tendrá lugar a partir de las 11:55 horas de este sábado 21 de mayo en el teatro Macedonio Alcalá.