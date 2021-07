Prensa de EE. UU. esconde conexión mexicana de corrupción de Joe Biden

Un inocultable escándalo de corrupción comienza a ser destapado por algunos medios fuera del establishment mediático dominante en EE. UU.: las pistas que ofrece la computadora de Hunter Biden sobre los negocios al amparo del poder de su padre como vicepresidente del Gobierno de Barack Obama.

Entre ellos se habla ya de la conexión mexicana de padre e hijo con lo que se domina ya como los “oligarcas mexicanos” que hicieron negocios con la bendición de la Casa Blanca y en el avión vicepresidencial, sobre todo el empresario hoy lopezobradorista Carlos Slim Helú y Miguel Alemán Magnani, hoy con orden de aprehensión e hijo del exgobernador veracruzano Miguel Alemán Velasco y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés.

Las primeras pistas fueron reveladas por la columnista Miranda Devine (Vea Indicador Político: https://indicadorpolitico.com.mx/?p=7726) en el periódico New York Post, pero han comenzado a hacer profundizadas por otros medios de comunicación, entre ellos, el importante y popular sitio Real Clear Politics. El tema se profundizará pronto porque la columnista Devine anunció la publicación en otoño del libro Laptop from hell: Hunter Biden, Big Tech and the Dirty Secrets the President Tried to Hide (Portátil del infierno: Hunter Biden, Big Tech y los Secretos Sucios que el Presidente Trató de Ocultar).

La pista Biden podría ser una carta oculta de Alemán Magnani para eludir la persecución penal por un expediente de 70 millones de pesos, cuando su empresa Interjet se encuentra sumida en multimillonarias irregularidades fiscales y crediticias y estaba a la espera de que el gobierno del presidente López Obrador la salvara de la desaparición. Pero al mismo tiempo, la conexión Slim-Alemán se han convertido en una pista para ir descubriendo relaciones de corrupción que involucran de manera directa a Joe Biden como vicepresidente de Obama, pues los negocios con los mexicanos se vincularon a otros negocios desde el poder con Ucrania, un expediente que estuvo a punto de desbarrancara la campaña presidencial de Biden a finales del año pasado,

El politólogo Charles Lipson analizó el tema en un artículo en el sitio Real Clear Politics (https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/07/07/biden_inc_hunter_joe_and_the_mexican_oligarchs_146043.html) y el periodista Byron York publicó otro análisis en el sitio popular Washington Examiner. Los dos coinciden en que el tráfico de influencias de Hunter Biden fue autorizado y operado de manera directa por el entonces vicepresidente Joe Biden.

Por cierto, los datos revelados por la columnista Devine mostraron qué había detrás de la afirmación del vicepresidente Biden de que era el político más pobre que llegó al poder y el político más pobre que salió de la vicepresidencia. Los datos de la computadora laptop de su hijo muestran cómo el propio hijo se hacía cargo de pagar las facturas cotidianas del vicepresidente para que no se reflejarán en sus declaraciones fiscales.

La conexión mexicana Slim-alemán es clave para profundizar las pistas de corrupción del hoy presidente Biden, sobre todo cuando la prensa norteamericana prefiere seguir las acusaciones contra el expresidente Trump y nada sobre los Biden. Lipson insinúa que es Slim podría estar usando su influencia en el The New York Times –del cual posee acciones y al cual le prestó casi 150 millones de dólares– para impedir la publicación de las pistas de corrupción de Biden. Y también ironiza con el subtitulo del cabezal del The Washington Post que señala qué “la democracia muere en la obscuridad”, diciendo que el “periodismo muere en la oscuridad”.

La pista Slim-Alemán involucra negocios petroleros con el gobierno y la reforma del presidente Peña Nieto y podría ser una tabla de salvación del empresario Alemán Magnani para eludir la orden de aprehensión en su contra por irregularidades en la empresa Interjet. Las pruebas en la laptop sobre la conexión mexicana son otra pista que debería llevar a investigaciones del tráfico de influencias en la vicepresidencia de la Casa Blanca con Biden, pues el hijo se refería a su padre cómo “mi hombre en la Casa Blanca» en materia de negocio a partir del poder.

Las pruebas encontradas en la laptop de Hunter Biden podrían derivar en un Watergate de corrupción que afectará la estabilidad de la Presidencia de Joe Biden, porque el periodista York señala con claridad de qué “no se trata de Hunter Biden, sino de Joe Biden”.

