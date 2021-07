«La maleta de Fortu», una valija que inspira la felicidad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con la presencia de la Coordinadora Operativa de CANICA de Oaxaca A.C. y en coordinación con la Directora de Desarrollo Humano del Municipio de Oaxaca de Juárez, Evelyn Martínez, así como diferentes invitados, se llevó a cabo la presentación del libro La Maleta de Fortu en compañía del autor, Manuel López.

Manuel López, autor y editor del libro La Maleta de Fortu, suma esfuerzos en beneficio de la niñez vulnerable de Oaxaca. En la sala de expresidentes del municipio de Oaxaca de Juárez dio a conocer este proyecto solidario.

CANICA de Oaxaca es una institución con 29 años de trabajo promoviendo el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes con vínculos desfavorables con la calle. Uno de sus principales objetivos es que más niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad tengan derecho a la educación, a una buena nutrición y a un sano desarrollo integral, para una infancia más digna y feliz.

Al inicio de la presentación, la Coordinadora Operativa de CANICA mencionó que uno de los principales objetivos con este tipo de eventos es que más personas conozcan la labor que realiza CANICA en beneficio de la niñez oaxaqueña que más lo necesita, así como sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del trabajo infantil.

Gracias a la suma de esfuerzos con este proyecto, niñas, niños y jóvenes en riesgo de situación de calle seguirán con su acompañamiento integral, permitiéndose continuar fortaleciendo y transformando su vida lejos de las calles.

Durante la presentación, Manuel López habló lo que inspiró a sumarse a CANICA de Oaxaca, buscando un vínculo y una acercamiento con Oaxaca fue lo que llevó a conocer la institución y una vez leyendo más sobre el diagnóstico con el que cuenta la institución, fue lo que motivó a iniciar este proyecto en conjunto con CANICA.

“Todos tenemos la responsabilidad social de crear y dejar un mundo diferente, que aprendamos a romper las barreras y crear puentes en los distintos elementos sociales… creo que todos deberíamos tomar un papel activo”

Lo que llevó a hacer una reflexión sobre la situación de niños de la calle mencionando “la realidad de niños de la calle en Oaxaca y todo el mundo es terrible: son niños que no existen, pues algunos casos no están registrados y por consecuente no tienen derecho a la educación, a la salud.. no existen para la sociedad”.

Comentó que uno de los objetivos del libro si bien es la recaudación de fondos para la institución, pero también es hacer conciencia y empezar a ver a todos las niñas y niños de nuestra sociedad.

Recacó que todo lo recaudado de su venta será donado a CANICA de Oaxaca para seguir fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes con vínculos desfavorables con la calle, y haciendo una invitación a la sociedad oaxaqueña a que se sume a la causa adquiriendo un ejemplar si lo desean.

La Maleta de Fortu es un breviario de historias (cuentos, metáforas y dinámicas) para inspirar y no olvidarnos cómo ser felices; este libro está dirigido para niñas y niños de 0 a 100 años de edad.

Un libro que inspira y motiva la felicidad, como lo menciona el autor: todos nacemos siendo felices, pero en el transcurso de nuestra vida se nos olvida.