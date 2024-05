Josué Vázquez mostrará su exploración en el dibujo en el Alacrán

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- A temprana edad edad, 12 años, Josué Vázquez inició a dibujar en estudios con modelo, desde entonces, dice, “el dibujo se ha vuelto un cómplice, como debería serlo para todos, es como un cómplice ancestral y a lo largo de todo este tiempo se ha ido convirtiendo en algo más profundo”.

El artista plástico presenta la exposición Encuentros Notables en el Alacrán, un espacio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) del 4 de mayo al XXXX de 2024.

Vázquez comenta que en la exposición van a encontrar alrededor de 30 piezas que ahondan en la exploración que ha hecho con el dibujo, “con técnica secas, unos experimentos plásticos con materias, algunos dibujos de apuntes que son una referencia a un archivo de proceso creativo que he ido construyendo para generar obra plástica”.

Al artista le gusta pensar el dibujo como algo profundo, “que se construye a través de capas empezando con materiales secos como el pastel y después podemos meter crayones o incluso grafito o polvos, entonces también empiezas a tener otro tipo de ingenio acerca de las técnicas y trabajar con algo que llamó polvos de presión que son tierras que al tipo de presión toman otro color, un aspecto distinto y entonces involucras ahi otro tipo de sensibilidad”.

Josué Vázquez platica que en su trabajo, “le interesan los cuerpos involucrados en la creación plástica, en este caso tanto quienes modelan como el ejecutante, la manifestación del cuerpo propio, la energía que hay al momento de hacer un dibujo y cuando has dibujado por tanto tiempo, casi todos los días, se suscitan muy hondas emociones que tienen que ver con tu cotidianidad, tus duelos, tus alegrías, algunos delirios y entonces el dibujo queda envuelto en todas tus oscuridades y tus plenitudes”.

“Me gustaría decir que cuando tienes tanto tiempo dibujando llegan momentos que cuando alguna sombra está conspirando en tus entrañas una especie de susurro ancestral te arroja de nuevo al dibujo es donde manifiestas todas esas provocaciones del universo, en este caso en particular se dan a partir de ese vínculo del modelo con el dibujante que también suceden en otros universos, en las plantas, en los animales y eso lo hace todavía más amplio, en este caso enfocarse solamente en la figura humana, no como un dibujo de representación, sino una interpretación no naturalista de las poses, los gestos y las corporeidades involucradas”, detalla.