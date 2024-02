Tres poemas en zapoteco

Scratches its inocent behind on a tree.

W. H. AUDEN, Musée des Beaux Arts

En los primeros días de diciembre del 2017 llegué a Juchitán a trabajar el proyecto de poesía callejera y grafiti, para el Interfaz del ISSSTE de aquel año.

Durante cinco días, acompañado por la gente de la dirección de Cultura municipal que dirigía el artista contemporáneo Michel Pineda, recorrí las calles del pueblo, pude ver que se encontraba abatido por el ingrato temblor; horas de miedo, los muros caídos, la gente durmiendo en las calles luego de aquel sismo.

Había hambre y dolor, las peores formas de hacer la vida. Ese diciembre se sucedieron las réplicas, imparables. Para que las horas pasaran rápido, para que se fuera volando todo aquel miedo escribí estos poemas. La traducción al zapoteco es de la gente de Michel Pineda, gente sencilla, encabezados por Ricardo; trabajadores municipales. Permanecieron inéditos, se publican por vez primera en la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna del 2019.

Tie´ neza

Guira´ruyubi xixha lu guedanabani

Ti bi´cu´

Ti guiba´

Guidi banda

Guira´ruyubi xixha

Ti bi´chube

Ti gui´ri´

Ti neza

Guira´ruyubi

Ti xquiapadidxha ra guidxeela ca guenda ruyubi

lu guendanabani.

Pinta callejera

Todos buscan algo en la vida

un perro

un cielo

el sombrero

todos buscan algo

un caracol

una vela

un camino

todos buscan

un libro donde aparezca escrito lo que se busca en la vida

Nu xcanda

Beu rigui´ba de´pe´ ya´ni ca bi´cu´

Madrugada

La luna sube desde el pescuezo de los perros.

Lu xhopa gubixha huadxí

Lu xhopa gubixha huadxí ¿Xi sica gunnu canaca ´bidxidxi´stí nisa mun?

Guedxhe zaa ze neza

Ca bitigui bi lee yoo lahui

Ca nguíu lu luunahuagu qui ñannaca´

Canaca ´bidxichi guiaxa nisa muu

Sábado en la tarde

Ese sábado ¿cómo supiste que traía dinero para el café?

El músico callejero,

Los portales del palacio,

los hombres en la mesa no sabían

que traía dinero para pagar el café.