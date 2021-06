«La conspiración Medici», cuando rivalidad amorosa y codicia se entrelazan

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- La conspiración Medici (Planeta), de Barbara Frale, es la reconstrucción minuciosa de un momento clave en la historia del Renacimiento que involucró a una familia legendaria, sinónimo de poder absoluto, en una trama que aún ilustra los alcances de la venganza.

Es 1478. Lorenzo de Medici, el Magnífico, como lo llaman sus compatriotas florentinos sin saber que tal nombre resonará por los siglos futuros, consolida su fama en una de las ciudades más ricas de Europa; miembro de una familia de banqueros, representa dos siglos de influencia creciente, forjada con matrimonios estratégicos y gran habilidad para reconocer vetas de negocio por todo el mundo conocido.

Pero es un tiempo también de fieras rivalidades, y los Medici se han hecho de enemigos poderosos que amenazan sus dominios: los banqueros Pazzi y el Papa mismo, quien ha designado a sus sobrinos en cargos civiles y eclesiásticos, planean apoderarse de Florencia y saben que la única forma de lograrlo es asesinando a Lorenzo y a su hermano Giuliano, con el que cogobierna.

“Por amor a Simonetta, Giuliano había dado muestra de su increíble valor. Y para la gloria de los Medici, en la ropa y el arnés del joven competidor se cosieron una enorme cantidad de perlas y piedras preciosas que durante el enfrentamiento se desprendieron y rodaron por tierra, sin que nadie de la familia Medici se encargara de recuperarlas.”

Barbara Frale, experta en la época, trae de vuelta a la vida en La conspiración Medici a estos personajes unidos no solo por la ambición, sino por su pasión compartida hacia una hermosa mujer de fantasmal parecido con la casada fallecida que fuera la amante de Giuliano, y que Botticelli pintó como la Virgen María en sus lienzos. ¿Qué sucede cuando la competencia amorosa y la codicia se entrelazan?

Barbara Frale (Viterbo, 1970) es una historiadora especializada en el Medioevo y el Renacimiento; en particular, se ha dedicado a investigar a los templarios y a los Medici. Autora de varias biografías, ensayos y estudios académicos, ha participado en programas de televisión y documentos históricos con temas como el juicio de los templarios y el sudario de Turín. Asimismo, asesoró a los guionistas de la serie de Netflix Medici: Masters of Florence. Es autora de La torre maledetta dei templari (2020), I grandi imperi del Medioevo (2018), In nome dei Medici. Ir romanzo di Lorenzo il Magnifico (2018) e I sotterranei di Notre-Dame (2018).

