Fortaleza emocional: destierra la culpa, la vergüenza y el miedo de tu vida

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Tomás Navarro nos ofrece en Fortaleza emocional (Zenith), una nueva forma para atrevernos a ser valientes y actuar de manera diferente. En este libro, el especialista detalla la novedosa técnica que ha implementado con sus pacientes: llevar la terapia psicológica al aire libre, desmitificando a la misma como un tema tabú.

El autor define la fortaleza emocional como el conjunto de recursos psicológicos que nos permiten convivir con el dolor, hacer frente a los retos y desafíos que la vida nos trae súbitamente. Cuanto más nos ocupemos en robustecer y procurar esta entereza mental, será menos complicado vencer la incertidumbre, reconocer nuestros deseos y tomar decisiones.

En este libro, Navarro explica que “la fortaleza emocional es un facilitador y un protector de la felicidad.” Facilitador porque nos ayuda a propiciar un escenario de satisfacción con la vida; por otra parte, es un protector ante los cambios y la inestabilidad, factores a los que los seres humanos nos enfrentamos en el día a día.

Para desarrollar esta condición en nuestro interior, el reconocido psicólogo divide en tres estadías el proceso con el que ha logrado significativos avances en sus pacientes: tomar distancia de la realidad para tener una visión distinta de los conflictos con una nueva perspectiva; pensar de manera productiva, sin distorsiones y alejados de la impulsividad; y, finalmente, dar paso a la acción para generar los cambios que nos permitan alcanzar la vida que deseamos.

“Compensa tu reacción, amortigua la oscilación, si no lo haces puedes balancearte demasiado, irte al otro extremo y terminar en el suelo. Quizás tuviste un problema con una pareja y para poder compensarlo decidiste no volver a confiar en nadie más. No te equivoques, ya estás en el suelo, te has pasado compensando”, expresa Navarro.

Tomás Navarro. Tiene una amplia experiencia internacional como psicólogo, consultor y escritor. Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas y se han convertido en una referencia de resiliencia, bienestar y psicología. Sus áreas de interés son la humanización de las empresas y el bienestar de sus empleados. La divulgación de la psicología es muy importante para Tomás, por lo que también colabora con diferentes medios de comunicación. El autor escribe, realiza sus sesiones de empresa y atiende a particulares en la montaña, bosqueando, andando o esquiando en el corazón del Pirineo, lugar donde reside. Es autor de, Kintsukuroi (2017) y Wabi-sabi (2019), publicados en Zenith.

