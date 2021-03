Mercado de La Merced celebra 48 años de comercio tradicional

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este lunes 1 de marzo el mercado Democracia o La Merced cumple 48 años de que abrió sus puertas, aunque es heredero de una añeja tradición que se remonta a los albores del siglo XX.

La preservación de los mercados tradicionales y la difusión de la herencia cultural de la capital rica en colores, sabores y la calidez de su gente es una de las premisas del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por ello, es importante para las y los capitalinos celebrar y recordar las fechas importantes de estos centros comerciales.

El antecedente del Mercado de La Merced se halla en aquel instaurado y construido en el atrio de ese emblemático templo al que debe su nombre, luego del acelerado crecimiento de la ciudad que se registró durante la segunda mitad del siglo XIX y durante el porfiriato; el entonces gobernador de Oaxaca, Emilio Pimentel, quien gobernó al estado de 1902 a 1911, ordenó la construcción de un mercado formal instalando un casetón metálico que cubría una gran parte del atrio.

De acuerdo con el ex cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos, ante el crecimiento de la mancha urbana, el ex gobernador Fernando Gómez Sandoval, en conjunto con el ex Presidente Municipal, Jorge Martínez Gracida, acordaron en 1972 el traslado del mercado hacia un nuevo espacio, algunas cuadras más al oriente, en la confluencia de avenida Morelos y Nicolás del Puerto; el mercado fue inaugurado el 1 de marzo del año siguiente, 1973.

Es en 2015, de acuerdo con el administrador del Mercado Democracia, José Octavio Hernández Martínez, luego de un amplio programa de mantenimiento integral, es que se gestiona de manera oficial la denominación de mercado de “La Merced”, la cual ha prevalecido porque así es reconocido por la mayoría de sus clientes como referencia a su antigua ubicación.

Acorde con los tiempos, para brindar mantenimiento, embellecer y conservar esta joya del comercio tradicional, y garantizar la salud de las y los locatarios y visitantes, por indicaciones del Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, el Mercado Democracia o de La Merced ha sido sometido a múltiples labores de desinfección a lo largo de casi un año en que se ha extendido la pandemia de SARS-CoV-2.

Como en el resto de los espacios municipalizados, se observan de manera estricta las medidas sanitarias como uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial, ejercicio de la sana distancia y desinfección constantes de enseres y espacios para garantizar la seguridad sanitaria de mercado.

El Mercado de La Merced es un vigoroso atractivo para visitantes y centro de abastecimiento para las y los capitalinos, que hoy celebra sus 48 años de vida, con la seguridad de que ahí se expenden básicos de calidad y a buenos precios; de esta forma se mantiene vivo y vibrante a esta plaza de casi medio siglo de vida.