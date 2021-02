«Me dejaste entrar», novela donde lo humano aterra más que lo sobrenatural

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Cassandra Tipp, una excéntrica escritora de novelas de terror, desapareció dejando una enorme fortuna y un misterioso manuscrito. La policía presume que se trata de un homicidio. Sin embargo, los habitantes del pequeño pueblo donde ha pasado toda su vida recluida, no están seguros de su muerte. Este no sería el primer escándalo en el que se viera envuelta. Aunque fue absuelta, nadie ha olvidado los impactantes acontecimientos que hace años la llevaron a juicio por el asesinato de su esposo.

Me dejaste entrar (Planeta) de Camilla Bruce, narra a través del horror y el misterio cómo Cassandra, una mujer que desde la infancia fue tocada por el mal, convoca a sus dos sobrinos, Penélope y Janus, a la antigua casa familiar para encontrar respuestas. ¿Qué le sucedió a su tía en el bosque? ¿A quién ha estado protegiendo desde niña? Y, lo más importante para ellos, ¿cómo pueden acceder a su fortuna?

“Es un fastidio, lo sé. Pero a veces el mundo es cruel. Y ustedes quieren enterarse, ¿no? Quieren saber si las historias que su madre les contó son ciertas. Si realmente los maté a todos. Si estoy tan loca. Esta es la historia tal como la recuerdo y ahora también es suya. Pueden guardarla, atesorarla u olvidarla, según les plazca. Como pueden ver, quería que alguien la conociera. Que se supiera mi verdad, ahora que me he ido. Cómo sucedió todo y, al mismo tiempo, nada.”

Me dejaste entrar es el debut de Camilla Bruce y ha sido ovacionada por autores de este género literario como Joanne Harris, Alix Harrow y Sam Lloyd. Además, ha tenido reseñas destacadas en el Financial Times, The Guardian, Publishers Weekly y Booklist, que la consideran como una obra cuya narrativa lleva al lector a lo pagano, espeluznante, lascivo y sangriento en un mundo en el que la fantasía es la realidad. Asimismo, lleva el tema de las hadas a un plano tétrico, cuando habitualmente ese tipo de personajes suelen ser bondadosos con los humanos.

Camilla Bruce nació en la región central de Noruega. Realizó una maestría en literatura comparada y codirigió una imprenta que se caracterizó por publicar cuentos de hadas oscuros.

Título disponible en formato físico y en eBook.

