Victoria de la sociedad civil nueva Ley de Consulta Indígena: Litigio Estratégico

OAXACA, Oax. (REDACCIÓN sucedióenoaxaca.com).- Como una victoria de la sociedad civil ha sido considerada la creación de la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca, señaló el presidente de Litigio Estratégico A.C., Carlos Morales Sánchez, despacho independiente que entabló un juicio de amparo contra el Poder Legislativo local por la omisión de crear dicha ley desde hace 19 años.

«Sí, finalmente hemos demostrado que la ciudadanía tiene un mecanismo efectivo para obligar a un Congreso omiso a construir una ley», manifestó el abogado oaxaqueño.

Agregó que ahora, lo que procede es que «ante el juez federal el equipo jurídico de Litigio Estratégico analizaremos si la ley cumple o no con los estándares internacionales, pero de momento tenemos que reconocer que por primera vez la ciudadanía obligó a un Congreso a construir una ley, algo que no había sucedido en el México contemporáneo, me refiero específicamente a la materia indígena», puntualizó.

Cabe señalar que el despacho que preside Carlos Morales Sánchez ha ganado otros amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) traduzca al mixe, zapoteco, zoque y mixteco la Reforma Constitucional Indígena.

En 2019, Litigio Estratégico A.C. recibió un reconocimiento de la 64 Legislatura local con motivo del Día Internacional de las Lenguas Indígenas.

Habemus Ley de Consulta Indígena

A una semana antes del plazo fatal, en cumplimiento a una sentencia de la autoridad judicial federal, el miércoles 22 de enero la 64 Legislatura aprobó de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca.

En sesión extraordinaria, aprobada con 32 votos a favor, este instrumento jurídico reconoce el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como un derecho colectivo, y, obliga a las autoridades a llevar a cabo la consulta cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de causar afectaciones.

Vía comunicado, el Congreso del Estado señaló que el dictamen de la ley presentada es, por mucho, el cumplimiento al mandato de la Constitución Local que establece en el Artículo 1 que “el estado de Oaxaca es multiétnico, pluricultural y multilingüe”.

Este ordenamiento, indicó el comunicado, fue elaborado con las aportaciones realizadas por la ciudadanía, académicos, autoridades municipales, núcleos agrarios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y representantes populares, así como diputados federales e integrantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre muchos otros, a lo largo de 16 foros regionales, un foro estatal y trabajo coordinado de cuatro comisiones unidas. Como órgano garante, acudió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

