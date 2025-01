Luto en el basquetbol oaxaqueño; falleció el coach Daniel Muñoz Osorio

ADÁN SANDOVAL

Forjador de una era en el “deporte ráfaga”, el Profesor Daniel Muñoz Osorio deja un hueco en el deporte oaxaqueño

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía TERRITORIO SCORE).- Aún puedo sentir esa emoción cuando me contaba que estaba en el Madison Square Garden de New York, para ver jugar a los Bulls y los Knicks, sí era ese Chicago de Michael Jeffry Jordan y compañía, esa emoción era contagiosa, lo mismo hacía cuando decía yo vi jugar al “gran negro”, se refería a Edson Arantes Do Nascimento Pelé, es decir, Daniel Muñoz Osorio vio en acción en vivo, en directo, a dos de los más grandes deportistas del Siglo XX, “¡Ahí no’más!”

Polémico, controversial, a veces rudo, intransigente, pero leal a sus ideas e ideales, universitario de cepa, Profesor de Historia, lector, cinéfilo, fan de los Beatles, incluso escritor, seguidor de Los Angeles Lakers, Miami Dolphins, el Cruz Azul, qué bueno que vio levantarse campeón y sacudirse un rato lo de la “cruzasuleada”, pero sobre todo era basquetbolero; el llamado deporte ráfaga de Oaxaca tiene un sitio para él, nunca le volteó bandera Jorge Tussaint, a pesar del daño y atraso que ha sufrido este bello deporte México, pero fue precisamente con Daniel Muñoz que Oaxaca tuvo su mejor época con aquel equipo que logró armar y que jugó una final con el equipo de Jalisco, que contaba con jugadores de la talla del “Diablo” Castellanos, “Satanás” Arroyos, “Palmita” González, entre muchas otras grandes figuras del este deporte, un equipo de Oaxaca que tenía a una muy buena generación encabezada por Ángel “Zurdo” Moreno y otros más que hicieron un gran papel, un segundo lugar nacional nada más para un equipo que siempre hicieron menos.

Yo lo conocí, si no mal recuerdo a finales del años 2002 o inicios del 2003, ya me habían asignado la fuente de basquetbol y empecé a conocer a toda la gleba basquetbolera, no, no era especialista ni lo soy, era seguidor y aficionado a ese deporte, así que recorrí todas las canchas, desde las categoría infantiles hasta la de veteranos, juegos de la rama femenil a veces más apasionados y rudos que la de los varones, me tocó ver precisamente en el Gimnasio Casa de los Deportes una batalla campal entre dos equipos que buscaban su pase a la semifinal, y buscar derrocar al dominante equipo de Logos.

Pensamiento, discurso, razón, eso es lo que significa Logos, si no mal recuerdo con ese equipo y el cambio de generaciones logró ser seis veces campeonas de la Liga Municipal de Basquetbol, que vivía una nueva era, al tiempo que jugaba los domingos, el equipo logro un tricampeonato en la Liga de Tehuacán, Puebla.

Era obvio, todos los equipos querían derrotar a Logos, armaban equipos para arrebatarles la corona, pero no lo consiguieron, al verme constantemente en las canchas me hizo una crítica a una crónica, lo hizo con argumentos, yo le ofrecí los míos, fue una charla seca, pero de mucho respeto, en fin, con el paso del tiempo ante los aportes, y conversaciones, presumo que entablamos una sólida amistad, un día me dijo: “¡Me voy a retirar del basquetbol!” Cosa que no sucedió, por que unos años más se armó una liga semi-profesional femenil, Guerrero, la UNAM, Hidalgo, Tehuacán y otros equipos visitaron Oaxaca para esta competencia que empezó a generar mucha expectativa, empezó a hacer giras, y en usa de esas, me acuerdo que me compartió los datos por una llamada telefónica, pero erré el marcador, esta vez no fue reclamo, sino carrilla por el tremendo gazapo, le dije una de las máximas que dicen en las aulas de periodismo, “los errores de los doctores pasan a las funerarias, pero los errores de los periodistas se publican”, para evitar eso, empezó a invitarme a esos juegos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla, para no publicar más errores, desde el Gimnasio Moctezuma, al Gimnasio de la UVM en Lomas Verdes, al Gimnasio Canteras de la UNAM, o en el Sky Gym de Pachuca, fueron años de estar en ese constante viajar, ya como Logos-MRCI lograron coronarse, ya con una nueva y talentosa generación de jugadoras, fue precisamente en Ciudad Universitaria cuando llegó ese campeonato, era la Liga Superior de Basquetbol Femenil en el 2012, ese día logré hacer una muy buena placa fotográfica con el trofeo y los volcanes para conmemorar el éxito.

Y el equipo se hizo internacional, fue a Mar del Plata Argentina a un torneo, en donde Logos logró una muy buena actuación, no pude hacer el viaje, para ser testigo de esa hazaña; ahí en Mar del Plata está el Deportivo Quilmes, nada más de ahí salió en “Manu” Ginobilli y toda esa generación dorada que logró ser campeona del mundo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, derrotando a los jugadores NBA, para suerte de ellos y ellas estos jugadores como parte de su compromiso social acuden año con año para realizar clínicas de basquetbol, ahí estaban, pero no hubo quien se plantara ante ellos para registrar una entrevista que hubiera –¡sí, el hubiera no existe!— en una de las noches en sus estancia en Mar de Plata, apareció nada más ni menos que Gabriel Batistuta, sí el “Batigol”; ¡en efecto, el hubiera no existe!

En fin, siguió en el basquetbol, y cada que tenía oportunidad le recordaba ¡no que se iba a retirar! Solo sonreía, ya cuando me alejé del periodismo deportivo varias veces nos sentamos a tomar un café, conversábamos de todo y nada, invariablemente siempre llegamos al deporte ráfaga, le pude obsequiar el libro que logré publicar, ya no me dijo si le gustó o no, pero un día me ofreció que le vendiera varios porque lo iba a distribuir con sus alumnos, para después discutirlo, le dije que sí, pero ya no se concretó nada.

Política, ovnis, educación, “La Tregua” de Benedetti, el periodismo, los Pumas, el Cruz Azul, beisbol, su familia, mi familia, era una buena amistad.

Me inunda la tristeza saber que uno de mis amigos se va.

El 2025 da el primer manotazo en la mesa. No pude evitar que se humedecieran los ojos, vivió bien con sus altibajos, con sus claroscuros, con todo lo que le puede suceder a un ser humano, cuando decide vivir.

Profe Daniel, un gran abrazo hasta donde se encuentre, a su familia, mis condolencias y pronta resignación.