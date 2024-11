Héctor Vivas, el fotógrafo de los Olímpicos, impartirá charla en el CFMAB

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía TERRITORIO SCORE).- Los Juegos Olímpicos no sólo asombraron por las hazañas deportivas en los escenarios deportivos, sino también por la presencia de un mexicano, uno que hizo historia en París 2024 debido a sus creaciones fotográficas.

Se trata de Héctor Vivas, fotógrafo mexicano de la agencia Getty Images que captó la historia que hicieron los atletas de gama mundial y elevó la expresión de las imágenes a niveles nunca vistos.

Héctor Vivas y el equipo de Getty crearon algo único en estos Juegos Olímpicos que no se había visto en un evento de esta magnitud.

Bajo el nombre de “Layers of the Games” (Imágenes en Capas), tomaron cientos de imágenes de algunas competencias y después las unieron en un trabajo intenso de edición para presentar fotos sin igual que parecen ilustraciones debido al grado de detalles que muestran.

Como parte del ciclo de conferencias del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el fotógrafo deportivo nacido en la ciudad de México impartirá la charla “Fotografía Deportiva y procesos creativos” el próximo 22 de noviembre a las 17:00 horas en la sala 3 de este recinto ubicado en M. Bravo esquina y García Vigil.

Formado en la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México, donde desarrolló las bases técnicas que lo han llevado a destacarse a nivel internacional. Desde sus inicios, Vivas ha mostrado una pasión inquebrantable por la fotografía deportiva, un campo donde ha construido una carrera sólida y respetada.

Su trabajo incluye la cobertura de la Liga Mexicana de Futbol (Liga MX), así como de eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol y Juegos Panamericanos.

A lo largo de su carrera, Vivas ha capturado momentos icónicos que han sido publicados por medios de todo el mundo. Su habilidad para estar en el lugar y el momento adecuados, y para componer imágenes que transmiten la intensidad de la acción, lo han convertido en un referente para otros fotógrafos.

La precisión y sensibilidad de su trabajo reflejan no solo un dominio técnico, sino también una profunda comprensión de los deportes y los atletas que fotografía.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Vivas presentó un proyecto que no solo captura imágenes de los eventos, sino que cuenta historias complejas a través de ellas.

Este proyecto se distingue por su enfoque único en el que Vivas utiliza la composición y edición fotográfica para crear imágenes que contienen múltiples etapas de una prueba deportiva.

Así, en una sola fotografía, se puede ver la evolución completa de una carrera de 100 metros planos, la ejecución de una rutina de piso de las gimnastas finalistas, o la caída de varios clavados desde una plataforma de 10 metros.

Cada imagen de “Layers of the Games” es un estudio detallado de los movimientos, esfuerzos y emociones de los atletas. Vivas no solo captura un momento, sino que logra congelar en el tiempo una serie de acciones que, juntas, narran la historia de una competencia desde su inicio hasta su desenlace. Este enfoque permite al espectador apreciar el ritmo y la progresión de los deportes de una manera que nunca antes se había visto.

De esta forma, el fotógrafo compartirá sus experiencias con los amantes de la fotografía en una ponencia que es entrada libre.