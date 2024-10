Jay Sandoval y “La Teoría de Kim”, con millones de ciber lectores, en la FILO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía TERRITORIO SCORE).- Aprendió a tocar violín a los ocho años y a los trece se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala y por esos años comenzó a escribir sus primeros cuentos, ensayos y textos periodísticos.

Sin embargo, cuando comenzó a escribir, Jay Sandoval no pensó que se convertiría en uno de los escritores más leídos de internet ni que sus palabras traspasarían fronteras y lo llevarían a recorrer el mundo.

En el marco de la presentación de la saga en la 44 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) compartió su experiencia su novela que alcanzó la popularidad de forma colosal, al grado que hasta la fecha ha acumulado más de 19 millones de lecturas en Wattpad.

Y es que Wattpad es una plataforma en línea de lectura y escritura que ha figurado dentro de la cultura online desde el 2006 y una de las características –y beneficios que tiene este sitio–, es que favorece la autopublicación y la lectura en tiempo real de los proyectos literarios.

“Empecé a subir cosas a Wattpad, yo tenía unos 13 años en ese entonces. La gran mayoría eran historias originales o fanfics, subía un poco de todo, pero claro que en ese tiempo era solo un pasatiempo. No fue hasta hace unos años que comencé a ver la escritura como algo más serio”, expresó el autor guatemalteco en entrevista.

El sitio es popular entre la generación Z por ser la cuna del fanfiction (ficción creada por fanáticos de una obra, serie, película o persona famosa, y dirigida hacia otros fanáticos).

“Fue algo sumamente abrumador”, expresa el escritor, “nunca publiqué la historia pensando en que tantas personas la leerían. Mucho menos me imaginé que sería algo que una editorial quisiera publicar”, agregó.

Por la popularidad que había tomado la historia, Editorial Planeta propuso al autor trasladar su novela al papel.

“Cuando publicas en sitios digitales siento que pierdes un poco la noción de qué tan extenso te está quedando cada capítulo. Yo me acostumbré a subir capítulo por capítulo, y de alguna manera trataba a cada como si fuera un libro en sí. Así que, al momento de unificarlos para hacer el libro, me di cuenta que estaba escribiendo cosas bien extensas y me dediqué a depurar cada capítulo, a quitarle la paja, pero no al grado de que cambiara completamente la historia. No es lo mismo lenguaje el libro físico que el digital”, expresó.

Para Sandoval, el mundo editorial ya no se encuentra tan separado del mundo digital, es más, considera que desde hace varios años estas dos esferas se han convertido en una misma.

Jay Sandoval no solamente ha destacado dentro del mundo literario por su habilidad narrativa; sino también por la conexión que ha realizado con sus lectores. Desde sus plataformas sociales busca promover un espacio seguro y libre, para que todos los que pertenezcan a su comunidad puedan sentirse incluidos, auténticos y escuchados.

“Me encanta hablar con mis lectores, siento que últimamente es más difícil porque cada vez somos más en la comunidad, pero siempre los llevo cerca de mi corazón. Nos entendemos mutuamente”.

En su reciente visita a Oaxaca, el escritor estuvo Bajo El Laurel para hablar Sobre La Teoría de Kim.

Los viajes en el tiempo, la música de los ochenta, romance y ciencia ficción son los elementos que caracterizan al universo de La Teoría de Kim, una saga que se encuentra dividida en dos partes, ambas ya disponibles al público.

SOBRE JAY SANDOVAL

Realizó estudios en Educación y actualmente estudia Pedagogía con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad San Carlos de Guatemala. Su mayor aspiración es crear, a través de sus historias, un lugar seguro donde sus lectores puedan encontrarse a sí mismos y sentirse libres.

Su pasión por la literatura le ha llevado a publicar sus historias en plataformas digitales, alrededor de las cuales se fue conformando una extensa comunidad que rescata ideales como la inclusión, la autenticidad y el autodescubrimiento.

En el 2019 empezó a publicar su primera novela, La teoría de Kim, que a la fecha ha acumulado más de diecinueve millones de lecturas en la plataforma Wattpad.