Alertan por ciberataques de robo de identidad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado a través de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital (DGTID) alerta a la ciudadanía en general para evitar ser víctimas de ciberataques que deriven en robo de información personal y bancaria.

Lo anterior, por un tipo de software denominado Spyware que recopila información sin consentimiento con el fin de enviarla a otras personas, con lo cual se facilita el hurto o suplantación de identidad.

Spyware se asocia al sistema operativo y se ejecuta silenciosamente en segundo plano como un programa residente en la memoria, ya que puede instalarse en cualquier dispositivo: computadora de escritorio o portátil, tableta y/o teléfono inteligente con Android o iOS.

Para detectar el robo de información es importante reconocer comportamientos extraños en los dispositivos tales como lentitud, aparición de anuncios no deseados, ventanas emergentes (pop-ups) y configuraciones de privacidad modificadas sin permiso, además de que las baterías en dispositivos móviles se agotan más rápido de lo normal y los antivirus y otros softwares de seguridad no funcionan.

Por ello, la Dirección recomienda a las y los usuarios instalar y actualizar un software específico para detectar y eliminar Spyware, revisar permisos de aplicaciones y eliminar las que sean sospechosas.

Asimismo, no dar clic en ningún anuncio emergente en sitios web no confiables, desconfiar de publicidad o promociones en sitios web de dudosa procedencia, no descargar programas desde fuentes no verificadas y mantener actualizado el sistema operativo de computadoras y dispositivos móviles.

En caso de detectar robo de datos confidenciales, la DGTID convoca a la población aislar el dispositivo afectado y utilizar una herramienta fiable para la eliminación de spyware, así como a denunciar cualquier intento de suplantación de identidad al correo electrónico: abuse@oaxaca.gob.mx.