El profesor Robert Markens, sabio canadiense, en su tiempo universitario fue

alumno de Javier Urcid, estudioso de la escritura zapoteca; con alegría, brinda

sus clases a los alumnos de Historia del Arte en la UABJO. Confía en que un día

los oaxaqueños sean los auténticos poseedores de su pasado de gloria y

esplendor.

Hoy, que se celebra el 92 aniversario del descubrimiento de la Tumba 7 de

Monte Albán, recuerdo las lecciones de Markens, a manera de celebración, va

este saludo que busca levantar el presente desde la efeméride, el 9 de enero en

que Alfonso Caso bajó al banco para sacar el recurso para la raya de los

trabajadores y ,a su vuelta al cerro donde realizaba su investigación en aquel

1932, le dieron la noticia que anticipó el descubrimiento del tesoro.

Y acá vengo a narrar.

Aquel mar, mi mar, nuestro mar saltó como un tigre, un jaguar de la selva.

Bello y veloz, inesperado; rugiente, fulgurante.

Hermoso y aterrador como una fiera que emerge en medio de la nada. De lo que

vine a hablar aquí es de un mar mínimo, ágrafo, que no aparece en las

literaturas, sin héroes y sin tiranos poblado de tristeza y olvido.

Aquí vengo a narrar, a esta hora, a esta edad, sobre las aguas ocultas tras

el olvido. El mar del Golfo de Tehuantepec. ¿Sabían que sus corrientes

alimentas algas jamás estudiadas por el ojo humano?, pequeños organismos

fotosintéticos que se alimentan de nada y producen oxígeno. ¿Qué forma tuvo la

Tierra que en la división Pamgea hiciera el Istmo de Tehuantepec?

Quién puede navegar el Mar Muerto atravesado por aguas ausentes, singular;

de tan singular, ese mar permanece en el olvido. Quiero iniciar la historia,

nuestra historia desde el comienzo pues.

Hay dos momentos en que interviene el asunto literario, cultural, en nuestro

mar: en un viaje que realiza el poeta y banquero norteamericano Wallace

Stevens, y en el viaje de regreso a Londres que realizó el escritor y ebrio

inglés, Malcolm Lowry; ambos, efectuados en la primera mitad del siglo XX,

viajes perdidos entre el océano de la obra escrita de esos autores.

La letra que todo lo cubre el olvido, silencio.

¿Quién lo diría?, aún quedan asuntos por nombrar.

Luego de estas dos menciones nada se sabe, nada fue escrito ni por

extranjeros ni por mexicanos. Ah, sí, casi lo olvido, lo pasé por alto: el

Golfo de Tehuantepec también es conocido -en algunas cartografías marítimas-

como el Golfo de Chiapas.

Esto ocurre con las geografías, hay gente que roba el nombre del vecino por

maldad, por mala suerte o por tristeza.

No soy cartógrafo, soy lector, dejo pues a los especialistas que aclaren lo

que haya que aclarar con respecto a propiedades, abusos y extravíos. Sigo. Los

dos autores antes citados coinciden en resaltar la belleza del mar de plata,

las aguas del Istmo infestadas de irreverentes tiburones. El primero escribe un

poema, una navegación nocturna; el segundo, narra su derrota al mediodía de su

regreso a casa.

Hago la práctica literaria, un sobrevuelo por los recuerdos de aquello leído en

bibliotecas, escuchado en pláticas de cantinas, burdeles. No pretendo más.

Una mujer istmeña me dijo, “tiene aire tu cabeza”; no tengo por qué dudar de

sus palabras. En mi cabeza baila el aire fuerte del Istmo de Tehuantepec. Hay

que decirlo, nuestro mar no es el mar de las aventuras, de corsarios, de las

islas con tesoros ocultos.

Quisiera contar una historia más.

El mar del Istmo sirvió para los trabajos forzados, la locura. Vean ustedes

si no. Nuestro mar fue un sitio especial para la Corona española, fue puerto

astillero. En Bahía la Ventosa salieron a marear las naves a surcar lo se

conocería después como el océano Pacífico; desde este punto, La Ventosa, hoy

simple agencia municipal que recibe los desechos de la refinería petrolera, se

armaron las cartografías marinas que dan travesía hacia el Mar Bermejo, el Mar

de Cortés que une el macizo continental con la península de la baja y la alta

California.

De acá salieron los marineros que en un 3 de mayo de 1535 descubrieran una

bahía que denominaron De La Santa cruz, hoy conocida como ciudad de puerto de

La paz.

Desde nuestro mar se carteó el Océano Pacífico.

Amigas, amigos:

Con estas dos historias quisiera ante ustedes remarcar un hecho: son los

relatos los que hacen a nuestra comunidad y esas mismas comunidades las que

narran las historias que escucharemos en este día, porque algo saben ya de las

narraciones del progreso.

Feliz Cumpleaños Monte Albán!