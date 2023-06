El feminismo como factor de cambio social

IRVING ARMANDO AUDELO LÁZARO*

MIA FUENTES CASTILLEJOS*

El feminismo es un movimiento que busca crear conciencia a favor del cambio para que a la mujer se le trate no como objeto sino como persona. El feminismo es considerado como un factor de cambio social, ya que es capaz de transformar las relaciones sociales para poder lograr la igualdad entre las personas y así poder eliminar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.

Nosotros tomaremos el feminismo como un movimiento que plantea un cambio como nuevo paradigma social. Definido como el movimiento social que está en busca de una “utopía que implica una toma de conciencia y un deseo de cambiar algo que no es favorable” (G. Guerrero, J. Valenzuela, Sociología 2, 2019, página 35).

Situaciones problemáticas que afectan a las mujeres… y también a los hombres

Observamos que en ciertas situaciones se le excluye a las mujeres de diversos cargos políticos debido a que se duda de su capacidad para gobernar o poder tomar decisiones, ya sea por machismo o corrupción; pero en la mayoría de las casos la razón es el machismo y la misoginia, pues existen muchos casos donde las mujeres han demostrado tener una mejor habilidad en la toma de decisiones o manejo de recursos.

Otra de las principales problemáticas de la sociedad mexicana actual es que en algunas zonas rurales, en lugares que se rigen a través de usos y costumbres, la mujer cumple roles específicos como casarse desde edades tempranas, quedarse en la casa a cuidar de los hijos y realizar todo lo relacionado al hogar, además de no tener voz ni voto.

Para nosotros, una forma de explicar estas desigualdades de género es según la “conformidad” que mencionan Guerrero, G. y Valenzuela, J. ya que “es una forma de conducta que se manifiesta no sólo como rasgo intrapersonal sino también en grupo”. (2019, Pág. 43) Podemos observar así que la religión y la educación, muchas veces son incentivos para la desigualdad de género, ya que el mal planteamiento de ideas religiosas y una mala enseñanza desde el hogar propician actitudes misóginas.

Podemos erradicar este tipo de conductas a través de la persuasión, un arte para convencer, que el Diccionario de la Real Academia define como “inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer una cosa”, usando flyers informativos, conferencias y talleres de deconstrucción personal con herramientas web.

Pasos que ya se han dado

Podemos notar que el feminismo puede aumentar la calidad de vida y contribuir en el desarrollo del país.

Marx plantea tres agentes de cambio: los conservadores del sistema, los reformistas y los que apelan al cambio radical (citado en Guerrero, G. y Valenzuela, J., 2019, pág. 45). Nosotros consideramos que el más se adapta al feminismo son los que apelan al cambio radical ya que muchas organizaciones definen al feminismo como un movimiento radical por las repercusiones que tiene en la sociedad. No nos referimos a la iconoclasia sino más bien a repercusiones en la forma de pensar en la sociedad ya que aunque algunos no les guste y no estén de acuerdo en las formas en las que se protesta por la equidad de género y argumentan que tanto hombres como mujeres legalmente tenemos los mismos derechos, no es cierto que se tiene el mismo trato en la sociedad a los hombres y a las mujeres. Esto se ve en estratos laborales y sociales que dudan de las capacidades de las mujeres y las excluyen de decisiones importantes principalmente electorales y judiciales. La forma de pensar del mexicano actual sigue siendo a nuestro punto de vista primitiva y consideramos que esto se debe a un factor cultural que es la religión y a los estilos de pensamiento y conciencia, además de la percepción de la realidad de las personas. Al ser un país sumamente religioso se tiene por entendido que lo que no está dictado en la Biblia es considerado hasta delito. El Papa Francisco dice refiriéndose a la homosexualidad, tomándola como ejemplo, que si bien es un pecado, no es un delito. Y basándonos en un factor cultural religioso, la única entidad que tendría la capacidad para juzgar este tipo de acciones sería un Dios.

El incluir factores como la persuasión es fundamental ya que nos ayuda en la toma de conciencia de grupos jóvenes que han tenido una mala educación.

Algunos agentes del cambio que podemos tomar como ejemplo serían a activistas feministas, artistas, líderes e intelectuales feministas que participaron en las olas del feminismo, como en la primera ola del feminismo en México. Ésta comenzó a formarse en Yucatán y siguió creando clubes feministas en toda la república liderados por mujeres como Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre y Atala Apodaca.

Más adelante, también en México se crearon acciones afirmativas para las mujeres con el objetivo de ayudar a superar las barreras que les impedían ingresar a la política de la misma manera que los hombres y esto se adoptó en forma de cuotas. Estas cuotas se clasifican en tres grupos: obligatorias, voluntarias y de financiación. Cada uno de estos grupos está incluido en las diversas reformas político-electorales que ha sufrido nuestro país. (Instituto Electoral y de Participación de Jalisco)

Propuestas de cambio

La teoría con la que más identificados nos sentimos es con la teoría crítica, por las siguientes afirmaciones: la teoría crítica pretende un cambio radical en la sociedad, busca un emprendimiento de reformas sustanciales que buscan el beneficio social y busca construirse en una fuerza transformadora para poder eliminar las contradicciones. Según Jürgen Habermas, el cambio social debe darse “desde una perspectiva de defensa de la igualdad de las personas y colectivos sociales” (citado en Guerrero, G. y Valenzuela, J. pág. 41). Todas ellas nos confirman que eliminar la desigualdad de género significa una mejoría en la sociedad.

Es muy importante que las personas jóvenes participemos en actividades constructivas e interactuemos con movimientos como el feminismo, para cuestionarnos y poder transformar comportamientos machistas que tienen como consecuencia el sostenimiento y perpetuación de la asimetría en las relaciones de poder.

Nosotros buscamos un cambio radical desde la persuasión, la concientización y la empatía a través de nuevos modelos sociales. La juventud mexicana necesita nuevos modelos de hombres, personas diferentes a los ídolos de antaño como Pedro Infante o Vicente Fernández, pues creemos que son malos modelos de masculinidad para las nuevas generaciones; queremos implementar una nueva representación de personajes que transmitan la esencia del hombre mexicano como símbolo de un nuevo aliado y no un contrincante.

Mantenemos nuestra definición de cambio social pensando que nada es estático en la vida, incluso lo establecido desde el inicio de la humanidad o cosas y aspectos que para algunos parecen biológicamente predeterminados.

Referencias bibliográficas:

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, (s/f). Movimiento Feminista. Recuperado el 1 de abril de 2023, de https://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/pensamiento-y-accion/movimiento-feminista/

Guerrero, G. y Valenzuela, J.(2019), Sociología 2, Grupo Editorial Patria, México.

Imagen de portada

Imágenes de Feminismo. (s/f). Freepik. Recuperado el 19 de mayo de 2023, de: https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-dia-mujer-dibujado-mano_6507923.htm#query=feminismo&position=30&from_view=keyword&track=sph

Podemos, T. (2020, octubre 29). Entendamos al feminismo radical y su importancia – Todas Podemos. Todas Podemos – Espacio de empoderamiento femenino. https://todaspodemos.com/entendamos-al-feminismo-radical-y-su-importancia/

Irving Armando Audelo Lázaro y Mía Fuentes Castillejos son estudiantes de bachillerato del Instituto Carlos Gracida. Este trabajo es resultado final de la materia de Sociología que imparte la maestra Ma. Cristina Salazar Acevedo.