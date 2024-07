ERNESTO REYES

Integrantes del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo realizaron en la capital oaxaqueña, diversas actividades en el marco de una iniciativa denominada: “Guelaguetza en la vida cotidiana”, misma que reivindica la defensa de las semillas nativas de maíz y sus formas de organización comunitaria amenazadas, hoy más que nunca, por el avance del capitalismo mundial.

Según la vocería de este espacio, dichas acciones (en el marco de la Guelaguetza de los Lunes del Cerro) son una forma de resistencia ante un modelo extractivista y de consumo.

La guelaguetza mercantilizada no es la que los pueblos celebran. En las comunidades se entiende como una fiesta que emana del trabajo colectivo, que está ligada a la milpa, a la convivencia con el maíz. Es intercambio de trabajo entre iguales para solucionar un problema o para organizar la fiesta: “Esa es la verdadera Guelaguetza de los pueblos”.

En un pronunciamiento, critican que los gobiernos exploten el concepto guelaguetza para incrementar la afluencia de visitantes. Pero lo más grave – decimos nosotros- es que están desvirtuando una práctica comunitaria que los pueblos han venido conservando por generaciones, misma que ha funcionado como un sello de identidad de lo oaxaqueño.

Por tanto, explican, la apropiación de la palabra “guelaguetza” es parte de una lógica mercantil de la industria turística, una lógica que pretende “acabar con la identidad de los pueblos de Mesoamérica; el capital también ha tratado de herir su corazón, arrancarles su esencia”. Y agregan: “Después de haber contaminado los maíces nativos de Oaxaca y otros lugares de origen y diversidad genética de este maravilloso y milenario grano, quiere que las empresas trasnacionales que pretenden controlar la alimentación mundial lo detenten como su propiedad”.

Con una ofrenda dedicada al maíz y un ritual frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, refirieron que en el año 2021 personas procedentes de la sierra Juárez, sierra Mixe, Mixteca e Istmo de Tehuantepec, llegaron a explicarles la forma en que practican en sus pueblos la guelaguetza. Es decir, cómo hacen en las fiestas, en los compromisos, en la siembra, cuando alguien muere, en momentos de una boda, etcétera. Y convinieron en que había que dar continuidad a dichos encuentros.

El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo, realizó talleres, charlas y prácticas para cocinar milpa, convocando a seguir sembrando semillas nativas y criollas de maíz e intercambiarlas libremente, pero sobre todo cuidarlas. Dichas formas de producción comunitaria no se deben perder, porque está latente la introducción de las semillas transgénicas en la producción agrícola que promueve el mercado mundial con el argumento de alcanzar mayores rendimientos.

Edith Morales, artista y fundadora del Espacio Milpa Urbana, le explicó a Paola Flores en una entrevista, que las prácticas de guelaguetza incluyen no solo el trabajo físico, sino “también de acompañar, de compartir lo que sabes y no tiene que ser un intercambio equivalente”.

Y ante la interrogante sobre cómo identificar en las ciudades la práctica de la gueza, como una acción de aportar trabajo o recursos con los otros, hacer realidad el intercambio y la gratitud, la artista recordó que muchas familias se llevan sus costumbres al lugar a donde habitan. Por eso cuando hay algún compromiso dicen: “Llévale a la vecina algo con qué compartir”.

Además, una de las formas que adquiere la fiesta es organizarse a fin de que todos puedan participar. En este sentido, la fiesta es resistencia. “La gueza es algo que está ahí latente pero no se reconoce como tal”. Acepta, sin embargo, que la guelaguetza de los lunes del cerro es una parte, pero no es todo.” No hay que olvidar que cuando está de moda una forma de vestir, de convivir, el sistema se apropia y lo hace suyo”.

Ahora que está en curso la festividad del cerro del fortín, más eventos relacionados en que miles de personas son atraídas por el espectáculo principal de los dos lunes que en general evocan un pasado romántico y tradicional, aunque poco se hable del significado profundo de prácticas ancestrales como la guelaguetza en la vida cotidiana, seguir haciendo visible este tema a todos beneficia.

@ernestoreyes14