Tellus Mater: Iniciativa del Cambio Social para Alternativas al Fast Fashion en Oaxaca

MARIANA GRANADOS MÉNDEZ y SANDY SOLÍS SÁNCHEZ*

¿Cómo resolver la problemática ambiental del Fast Fashion? Estudiantes del Instituto Carlos Gracida buscan la respuesta proponiendo un plan de acción social en el estado de Oaxaca

El movimiento del Fast Fashion es una problemática actual que consiste en el sistema lineal de producción y consumo en la industria de la moda. Millones de personas se han visto afectadas por las consecuencias de este fenómeno en la sociedad y el medioambiente. A partir de esta situación, se discutió la importancia de aplicar estrategias de educación sobre la relación entre la moda y el cuidado del planeta.

La iniciativa “Tellus Mater” se basa en la concientización sobre el daño que las actividades industriales producen en el ambiente. El término “Tellus Mater” hace referencia a la diosa de la mitología romana que personificaba a la Tierra. Con este nombre, se busca promover la importancia del hogar del ser humano: La Tierra. El objetivo principal de esta iniciativa es convertir a los jóvenes oaxaqueños en agentes de cambio social, dispuestos a implementar medidas para procurar la moda sustentable y así evitar la expansión del Fast Fashion.

Moda en la Sociedad

El uso de la vestimenta ha sido esencial en la vida del ser humano desde tiempos históricos, sin embargo, como Lewis Henry Morgan dividió la historia de la humanidad en 3 etapas para mostrarnos la evolución de una sociedad (como se citó en Guerrero y Valenzuela, 2019, p. 36), es posible analizar la historia en la ropa y la necesidad de expresarse mediante ésta, provocando una alta demanda y el surgimiento del Fast Fashion.

Cambio Social

En el estado de Oaxaca, la sociedad presenta un cambio descendente, ya que hay personas sin hogar, las oportunidades de desarrollo no se encuentran al alcance de los ciudadanos y no hay mejoría en las condiciones de vida. Existen otros estados dentro del país que están más desarrollados que Oaxaca. En cuanto al comercio del Fast Fashion, existen marcas, tanto nacionales como internacionales, que muestran una fabricación de vestimentas más sostenibles y amigables al medioambiente. Por ello, no solo se requiere de un cambio social exógeno para implementarlo, sino que también se debe potencializar la fabricación de ropa que no contamine y cuyo uso sea duradero.

El desarrollo se guía desde la teoría del Marxismo o Materialismo Histórico de Karl Marx llevando de un modo de producción a otro, es decir, evolucionando la forma de fabricar y extraer materia prima.

Otra problemática presentada en el Fast Fashion es el abuso hacia los trabajadores de las fábricas, los cuales son explotados y maltratados constantemente, esto se ve reflejado en la frase de Karl Marx “siempre ha existido explotación del hombre por el hombre” (como se citó en Guerrero y Valenzuela, 2019, p. 40).

Características del Cambio Social

El cambio social esperado de esta iniciativa es planeado, ya que se implementarán las acciones para promover la moda sustentable en el orden indicado, con el objetivo de que este se mantenga de manera permanente y no solamente temporal teniendo así un resultado progresivo para la sociedad.

Debido a las distintas iniciativas que ya existen y que poseen una similar meta planteada, no se espera una resistencia para aceptarla.

Influencia Social en el Cambio Sociocultural

En un entorno social, al momento de hacer un cambio que provoque impacto, se tiene que tomar en cuenta 3 cosas: la primera es el entorno físico, en este caso, se puede ubicar a Oaxaca geográficamente como un estado rico en recursos naturales y grupos indígenas, los cuales cuidan del ambiente y producen su propia ropa, eso es una ventaja que se tiene al momento de cambiar la dinámica del Fast Fashion.

La organización política es el segundo aspecto por considerar, debido a que Oaxaca comprende de 570 municipios, se necesitará de una buena comunicación y organización de los líderes políticos, en este caso los presidentes municipales, esto con el fin de que la iniciativa pueda expandirse en todo el estado.

Finalmente, los factores culturales se toman en cuenta, desde los grupos indígenas hasta la educación de las personas del entorno urbano. Se podrá educar la forma en que compran para que no sea impulsivo y se realice de manera más consciente.

Contexto Social de la Población Joven de Oaxaca

La iniciativa “Tellus Mater” se llevará a cabo en el estado de Oaxaca, con el propósito de compartir el mensaje a los jóvenes oaxaqueños sobre el impacto ambiental del movimiento de Fast Fashion. Esta iniciativa se aplica a los jóvenes de 15 a 25 años de edad, analizando sus distintos niveles socioeconómicos, así como sus comportamientos de consumo ante la industria de la moda.

Es necesario reconocer las diferencias socioeconómicas de la población joven de Oaxaca, ya que es posible que algunos apoyen la producción local y promuevan el mercado artesanal en la moda, pero otros seguirán mostrando preferencias al Fast Fashion, mediante el apoyo de marcas de ropa cuya producción es irresponsable y dañina para el planeta.

Se realiza una comparación con dicho contexto local al contexto global de la población de jóvenes que igualmente tienen una tendencia al consumismo por diversos motivos. Entre ellos, son impulsados por la publicidad engañosa que los incita a seguir las novedades de la moda.

Factores de Cambio del Fast Fashion

Con el propósito de identificar los factores que afectan la problemática del Fast Fashion, se analizan los principales aspectos de conformidad o desviación que intervengan en este proceso, tales como los socioculturales, psicológicos, personales y económicos.

Dentro de los factores socioculturales, se encuentra la influencia de los grupos sociales (familia, amigos, clase social, cultura, entre otros) en la perspectiva del consumidor.

Los factores psicológicos hacen referencia a la necesidad de una persona de seguir las tendencias de la moda, así como el impacto de los medios de comunicación que normalizan las conductas de consumismo. Según Castro y Iparraguirre (2019) también influyen otros aspectos de la persona como la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes (pp. 10–11).

La economía interviene en la expansión del Fast Fashion debido a la demanda de productos, el impacto del sistema capitalista en la producción, la globalización de tendencias, así como los gobiernos que perpetúan la Economía Lineal, es decir, el modo de producción en el que se explotan los recursos naturales y se generan desechos en grandes cantidades.

De acuerdo con Guerrero y Valenzuela (2019) “la persuasión tiene por objetivo influir en las creencias o en los comportamientos de los individuos” (p. 43), por ello es posible emplear el arte de la persuasión para compartir un mensaje de concientización sobre el impacto ambiental del Fast Fashion.

Agentes de Cambio en la Sociedad

Karl Marx afirma la existencia de tres agentes de cambio: 1) Conservadores del sistema, 2) Reformistas, 3) Quienes apelan al cambio radical (como se citó en Guerrero y Valenzuela, 2019, p. 45).

En la iniciativa “Tellus Mater”, se busca establecer un cambio en el comportamiento de la sociedad, con el fin de modificar algunos de los hábitos de consumo y tratar de mejorar el sistema social que ha impuesto el Fast Fashion, por lo que, siguiendo la ideología de Marx, se tomaría el papel de reformistas como agentes de cambio.

Movimientos Sociales Contra el Fast Fashion

David Aberle (1966) clasifica los movimientos sociales en cuatro tipos: 1) Movimiento de transformación, 2) Movimiento reformista, 3) Movimiento redentor, 4) Movimiento de alteración (como se citó en Guerrero y Valenzuela, 2019, p. 45).

De acuerdo con el objetivo de la iniciativa, se consideraría un movimiento de alteración, ya que busca lograr un cambio parcial en los individuos, es decir, no consigue modificar por completo sus hábitos de consumo. Sin embargo, sí se planea efectuar un cambio fundamental en la mentalidad de los jóvenes. Además, en la actualidad, han surgido diversos movimientos que tratan las alternativas al Fast Fashion y cuentan con otros propósitos, como el Slow Fashion o Moda Sustentable.

Estos movimientos pueden considerarse en otra categoría de la clasificación de David Aberle, como en los movimientos reformistas que buscan modificar totalmente aspectos del orden social. En este caso, se trataría de una lucha por la igualdad y justicia de los trabajadores que son despreciados en la corrupta industria del Fast Fashion.

Impacto Social y Ambiental de la Iniciativa

A través de las actividades y talleres de la iniciativa “Tellus Mater” en el estado de Oaxaca, será posible promover el concepto de sustentabilidad hacia los jóvenes, por lo que se logrará modificar parcialmente sus hábitos de consumo.

Se espera que los aportes de la iniciativa no solo logren un impacto en la sociedad, sino que también se reflejen sus acciones en el medioambiente, ya sea mediante prácticas de reutilización o la reducción de desechos. Asimismo, se plantea cumplir con el objetivo de convertir a los jóvenes de Oaxaca en agentes de cambio para frenar el movimiento del Fast Fashion.

Finalmente, se puede concluir que es necesario prestar mayor atención a la problemática del Fast Fashion y actuar de manera inmediata, debido a la influencia en redes sociales, la moda se ha vuelto un tema más relevante en todo el país, y al existir la moda de alta costura, que es de un precio poco accesible, muchos caen en el sistema de ropa barata conocido como Fast Fashion.

Lo que muchos no piensan al comprar este tipo de ropa es que la calidad no es buena, por lo que la ropa dura poco y terminan comprando más, es decir, que los lleva a gastar más. Por ello, es necesario que las personas comprendan este importante aspecto, y que las marcas sostenibles adquieran más publicidad y reconocimiento. Se estaría hablando entonces de una revolución en la industria de la moda, de parte tanto de las fábricas como de los consumidores.

*Tellus Mater: Iniciativa del Cambio Social para Alternativas al Fast Fashion en Oaxaca es un trabajo realizado por Mariana Granados Méndez y Sandy Solís Sánchez, estudiantes del Instituto Carlos Gracida A.C., para su materia de Sociología II, a cargo de la docente María Cristina Salazar Acevedo