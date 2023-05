Proponen modelo de cambio ante problema de la basura, estudiantes del Carlos Gracida

JOSÉ LUIS GÓMEZ ESPINOZA MARTÍNEZ y JESÚS ALBERTO LÓPEZ RAMÍREZ

Ante la problemática de la basura que afecta a varios sectores de la población oaxaqueña se ha creado una iniciativa con el fin de revertir esta situación.

Durante las últimas décadas la situación sobre la contaminación ha estado en auge, ya que cada vez es más constante el escuchar cómo la polución en la atmósfera, y la contaminación del agua y la tierra va aumentando y cada vez se vuelve un problema más grande.

Se han dado situaciones que antes no sucedían y parecían imposibles, una de ellas es el problema de la acumulación de la basura en las ciudades; ya sean grandes como lo es la Ciudad de México, pero también en otros lugares que no son tan grandes como la ciudad de Oaxaca. En nuestra ciudad cada vez es más común ver los montones de basura en las calles y esto ha provocado muchos problemas a la gente, y la pésima imagen de la ciudad. Es por eso que hemos creado una iniciativa de cambio social para transformar esta situación y así poder capacitar a la gente para que puedan ser parte de esta iniciativa con acciones como lo es el separa la basura y el reciclar.

Definición

Un cambio social se refiere a la transformación de patrones, conductas, pensamientos y comportamientos en la sociedad para bien.

Tipo de cambio social que se propone

El tipo de cambio social que se pretende lograr con este proyecto es un tipo de cambio social endógeno, puesto que es un cambio pensando que la sociedad lo lleve a cabo de manera interna, por nosotros mismos, dando fin a la problemática de la basura y sus derivadas.

Características de este cambio

Las características que podrían suceder con el cambio social que tenemos pensado, es el hecho que no va a ser un cambio que se vea reflejado de un día a otro; va a tomar su tiempo. Así como a las personas le va a tomar su tiempo desaprender y aprender nuevamente cómo clasificar la basura en categorías.

Teorías sociológicas

El estructural-funcionalismo es la teoría sociológica que más relación encontramos con nuestro cambio social y su origen. Emile Durkheim, quien fue quien planteó esta teoría; ve a la sociedad como una estructura, en la cual existe cierta interdependencia entre todos, y al momento en que una deja de cumplir con sus labores, las demás experimentarán las consecuencias que esta provoque.

En este caso se debe a que el Basurero de la Villa de Zaachila dejó de recibir basura, por lo tanto, al no haber un lugar designado para depositar los desechos, se creó un caos, y un ejemplo claro fue ver en las calles pilas y pilas de basura. (García, 2022).

Influencia social en el cambio cultural

El problema de la basura es algo que a nuestro parecer no es muy difícil de resolver, puesto que solo abarca a la capital y sus municipios conurbados, no es a nivel estatal. Creemos que con una buena concientización y sensibilización apropiada, el problema puede desaparecer en un periodo de tiempo no muy largo.

Contexto sociocultural

Nuestra iniciativa tiene como objetivo el concientizar a la población de la ciudad de Oaxaca de todo lo que puede cambiar la situación si tomamos acciones en conjunto para revertir la problemática que azota a la ciudad. Para esto se analizará el interés de las personas, qué tan dispuestas están a colaborar en la iniciativa que proponemos.

Elementos que implican el cambio

a) Factores del cambio

Debemos tener nuestros factores de cambio bien identificados para poder llevar a cabo nuestra iniciativa. Los factores de cambio se generan por las influencias de la política, la economía, las normas del comportamiento, los sistemas de valores y las modificaciones culturales que sufre un país o grupo sociocultural.

b) Agentes del cambio

Karl Marx sustenta que hay la existencia de tres agentes de cambio que son los siguientes: Conservadores del sistema, los reformistas y los quienes apelan al cambio radical (como se citó en Guerrero y Valenzuela, 2019, p. 45).

Nuestra iniciativa busca el cambio de la situación que se vive con la basura con la finalidad de que se pueda revertir, así que según la teoría de Karl Marx nosotros somos parte de los reformistas.

c) Movimientos sociales

Para David Aberle existe una clasificación de los movimientos sociales los cuales son los siguientes: Movimiento de transformación, Movimiento reformista, Movimiento redentor, Movimiento de alteración (como se citó en Guerrero y Valenzuela, 2019, p. 45).

Basándose en lo anterior nuestra iniciativa se consideraría un movimiento reformista ya que buscamos un cambio para un bien común donde todos podamos salir beneficiados de esto.

A manera de conclusión, todos queremos culpar a la sociedad, pero no nos damos cuenta de que nosotros somos la sociedad. Todo esto no sucedería si no produjéramos tanta basura y de verdad nos preocupara, tomando acciones y no solamente exigiendo al gobierno que mejore la situación. Siendo nosotros quienes la provocamos, la solución está en nuestras manos.

Referencias:

Guerrero, G. y Valenzuela, J. E. (2019) Sociología 2. México: Patria Educación

García, O. (2022, Noviembre 11). ¿Por qué Oaxaca capital se está “ahogando” en basura? Esto sabemos. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/11/11/por-que-oaxaca-capital-se-esta-ahogando-en-basura-esto-sabemos/

Referencias de imágenes:

IMG1: Público, D. (2022). Oaxaca ahogado por la basura; piden declarar emergencia sanitaria. Dominio Público. https://www.dominiopublico.com.mx/oaxaca-ahogado-por-la-basura-piden-declarar-emergencia-sanitaria/

IMG2: Trasfondo, Trasfondo, & Trasfondo. (2020, November 30). Manifestantes impiden ingreso a recolectores de basura a tiradero municipal en Zaachila. Trasfondo Noticias | Más allá del fondo visible de la información. https://trasfondo.com.mx/estados/oaxaca/manifestantes-impiden-ingreso-a-recolectores-de-basura-a-tiradero-municipal-en-zaachila-p10802

IMG3: https://puebla.contrareplica.mx/nota-Edil-de-Oaxaca-buscara-a-Barbosa-para-que-permita-traslado-de-basura-202221110