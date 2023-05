«Cacao» Valdez hace historia con El Águila

JONRONES DE JESÚS VALDEZ FECHA JONRON RIVAL PITCHER 28 de abril 2023 1 Olmecas Luis Escobar 29 de abril 2023 2 Olmecas Braulio Torres-Pérez 30 de abril 2023 3 Olmecas Juan Pablo Oramas 4 Olmecas Juan Pablo Oramas 2 de mayo 2023 5 Guerreros Adrián Del Moral 3 de mayo 2023 6 Guerreros Luis Miranda

JORGE GUZMÁN

Ahora Jesús “Cacao” Valdez igualó el récord de Jorge Guzmán con El Águila de Veracruz en 2011.

El cañonero de Ensenada con El Águila, en 2011 conectó seis cuadrangulares en cinco días: (1) 19 de marzo vs Guerreros de Oaxaca, (1) 20 de marzo vs Oaxaca, (1) 22 de marzo vs Minatitlán, (1) 23 de marzo vs Minatitlán y (2) 24 de marzo vs Minatitlán.

El “Negro” Guzmán lo volvió a hacer ese mismo año, pero meses después conectó cinco jonrones en cuatro juegos consecutivos: (1) 12 de mayo vs Minatitlán, (1) 13 de mayo vs Minatitlán, (2) 14 de mayo vs Minatitlán y (1) el 15 de mayo vs Minatitlán.

Y en 2012, Guzmán volvió a estar encendido con el bat cuando conectó cuatro cuadrangulares en cuatro juegos consecutivos: (1) 24 de abril del 2012 vs Oaxaca, (1) 25 de abril vs Oaxaca, (1) 26 de abril vs Oaxaca, (1) 27 de abril vs Oaxaca.

OMAR GARCIA

Previamente a la llegada de Jorge Guzmán, dominicano Omar García también escribió su nombre en la historia de El Glorioso.

En 2001, el primera base Omar García conectó cuatro cuadrangulares en cuatro juegos consecutivos: (1) 4 de mayo vs Torreón, (1) 5 de mayo vs Torreón, (1) 6 de mayo vs Torreón, (1) 8 de mayo vs Reynosa.

En 2002, repitió la dosis de cuatro batazos de cuatro esquinas en cuatro días: (1) 9 de abril vs Saltillo, (1) 10 de abril vs Saltillo, (1) 11 de abril vs Saltillo, (1) 12 de abril vs Monterrey.