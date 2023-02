OPINIONES LITERARIAS | Hablando de «El tercer mundo después del sol»

SIDI ALEJANDRO HERNÁNDEZ OSORIO*

¿Conocen libros de ciencia ficción latinoamericana? De buenas a primeras no se me ocurre ningún ejemplo y no dudo que haya, pero la verdad los géneros de la ciencia ficción y la fantasía están más asociados a autores norteamericanos y europeos.

Como fanático del género, me inquieta que en estas latitudes no se consuma tanto este tipo de contenidos. Es por esto que me sentí muy feliz (y quizá un poquito orgulloso) cuando descubrí El tercer mundo después del sol, Antología de ciencia ficción latinoamericana, compilada por Rodrigo Bastidas Pérez y publicado por la Editorial Planeta Colombiana S. A. (2021). Se trata de una antología de catorce relatos de ciencia ficción escritos por autores latinoamericanos contemporáneos, dando sus visiones particulares del género y terminando cada cuento con una pequeña reflexión personal.

Hoy quiero hablar de los primeros dos, La conquista mágica de América y Éxodo X, dando mi opinión sincera y tratando de ser lo más preciso posible.

Comencemos con La conquista mágica de América, del chileno Jorge Baradit:

El cuento inicia con magos europeos descubriendo América 200 años antes que Colón y de cómo, durante la Conquista, van destruyendo la magia y a los magos que aquí vivían. Creo que la premisa es fabulosa, imaginen a nahuales y chamanes luchar contra brujos y tarotistas, además la prosa de Jorge Baradit es muy ágil y amena, es fácil seguirle el ritmo, a pesar de que la propia historia constantemente nos está cambiando de locación y de temporalidad. Un narrador omnipresente nos cuenta cómo las iglesias españolas servían de sellos a la energía de las pirámides, cómo los mares de sífilis matando a los nativos y cómo la Madre Tierra fue herida y envenenada tantas veces que un día simplemente ya no pudo responder.

La Conquista de América es un tema delicado, no obstante, el autor no oculta su desprecio y odio hacia los conquistadores españoles y esto se refleja en su cuento. Independientemente de lo que opine uno, es un tema que no te deja indiferente y esta historia hace un gran trabajo poniendo el tema sobre la mesa.

Sin embargo, a nivel técnico, el cuento tiene un punto muy débil, el cual es la carencia de interacciones coherentes entre los elementos fantasiosos que emplea, me explico: En el cuento aparecen pirámides que abren portales, helicópteros y Satanás cayendo a la Tierra. Y a ver, yo entiendo que es un cuento de fantasía, pero cuando lees que hay helicópteros en la América Prehispánica la historia pierde credibilidad.

Aún con todo, creo que es un texto interesante, abre el debate sobre la Conquista y señala la pérdida de identidad que sufrieron nuestros antepasados.

El siguiente cuento del que quiero hablar es Éxodo X, del autor colombiano Luis Carlos Barragán. Okey, ¿de qué trata? Hay una pandemia mundial, y las personas se transforman en otras personas. El protagonista es un chico de clase media norteamericano que empieza a convertirse en un chico colombiano de clase baja. Al principio creí que trataría sobre el racismo y la distinción de clases. Vemos la transformación del chico, pero también a una chica musulmana que se ha transformado en una señora gringa racista. En general todo el mundo está lidiando con la idea de que sus familiares y amigos ya no son sus familiares y amigos.

Pero el texto no se detiene a profundizar en esto, a pesar de tener un puñado de personajes de fondo, digo, ¿cómo se siente el niño que se está convirtiendo en un viejo? ¿en qué están pensando los animales que se están convirtiendo en humanos (porque sí, también se transforman en animales)?, ¿cómo lidian con el hecho de estar cambiando de sexo? No puedo evitar pensar que se desperdició una idea muy buena.

Luego creí que el conflicto del cuento sería del tipo “tengo que tomar un rol en la sociedad que no me corresponde”, pero los personajes son completamente pasivos, y el cuento no ahondo en esto, y creo que ese es el mayor problema de esta historia, el no atreverse a explorar su discurso y a defenderlo.

La Ficción Especulativa nos permite abordar cuestiones reales desde una distancia fantástica y es una herramienta valiosísima para abordar cuestiones de este tipo, por eso me da la impresión de que esta historia quedó muy tibia en ese aspecto. A pesar de todo, no creo que este sea un mal cuento, tal vez soy yo el que no está viendo algo, pero he de confesar que no me gustó a nivel personal.

También es curioso que, a pesar de ser una antología de Ciencia Ficción, ambas historias encajen mejor como fantasía. No creo que sean malas historias per sé. Si les gusta el género y quieren ver historia desde un punto de vista más nuestro estoy seguro que les gustarán, aunque todavía no puedo opinar sobre el resto de la antología.

En fin, esta fue Opiniones Literales, Hablando sobre El tercer mundo después del sol, espero les haya gustado y les haya entretenido, si quieren leer las siguientes opiniones pueden suscribirse a Sucedió en Oaxaca, y mándenos sus opiniones y comentarios, les estaremos leyendo.

Es todo por ahora, nos leemos en la próxima.

*Sidi Alejandro Hernández Osorio es integrante del Colectivo Cuenteros.