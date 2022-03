Se registró Ale Morlán como candidata a gobernadora de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Arropada por el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Rannauro, así como el senador Juan Zepeda e integrantes de la Coordinación Nacional y Estatal, Ale Morlan se registró formalmente ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para contender por la Gubernatura de Oaxaca.

En su registro, ante hombres y mujeres libres, Ale Morlan agradeció la confianza depositada

en su persona para encabezar este gran proyecto de ser la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Oaxaca.

“Oaxaca, no les voy a fallar. Asumo el compromiso con toda responsabilidad, porque estoy

cansada del gobierno insensible y frívolo que tenemos, estoy cansada del gobierno de

siempre, que en vez de preocuparse por nuestras mujeres, por nuestros campesinos,

artesanos y personas indígenas, andan más preocupados por mostrar una cara que Oaxaca

hoy no tiene”, expresó la candidata de Movimiento Ciudadano.

Ale Morlan dijo que le duele la realidad de Oaxaca, en donde las mujeres han sido el sector

más olvidado y golpeado por el gobierno estatal y federal. “Queremos una sociedad justa,

igualitaria, llena de oportunidades para hombres y mujeres, yo quiero ser la voz de las mujeres, de ver por ellas porque soy mujer y madre de familia, y ahora que nos quitaron programas sociales, fuimos las dimos la cara en la pandemia solitas”, asestó.

Dijo que Oaxaca no merece gobiernos que se olviden de su gente y destacó que los números no son positivos para la entidad, donde Oaxaca es uno de los tres estados con mayor rezago social y educativo; segundo estado del país con mayor número de feminicidios en lo que va del año; primer lugar en informalidad laboral en todo el país; entre otros indicadores más.

“Basta ya de eso, necesitamos que Oaxaca muestre dignidad, que muestra a las mujeres y

hombres que quieren dar la batalla, que sean valorados como hombres y mujeres de trabajo

y, sobre todo, porque tenemos mucho que darle al mundo. Yo quiero mostrar que es posible un gobierno sensible que escuche las causas de los ciudadanos, que no haya más bloqueos porque los grupos sociales no están siendo escuchados, quiero darle otro rostro a Oaxaca”, expresó Ale Morlan.

La candidata de Movimiento Ciudadano pidió a todas y todos a sumarse a esta carrera,

pues en equipo y de la mano, podrán darle un mejor futuro a Oaxaca lleno de oportunidades

para todas y todos.