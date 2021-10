«Finlandia» pone a Oaxaca en los ojos del mundo desde el FICG

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En una gala, precedida de una «Alfombra roja», este lunes o4 de octubre se estrenó la película Finlandia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

La cinta filmada en escenarios del estado de Oaxaca a finales de 2019 e inicios de 2020es, a decir de su director, resultado de un trabajo conjunto con artistas locales que le aportaron los elementos para convertir una película «pequeñita» en una producción sin precedente con la participación de lo que llama «la crema y nata de Oaxaca», que estuvo representada en la premier de la cinta por la actriz Ángeles Cruz, el compositor Nathanael Lorenzo Hernández, los promotores culturales Patricia López y Mario Come Oaxaca, y el titular de la Comisión Fílmica de Huatulco, Oscar Sánchez, entre otras personalidades.

A propósito de este acontecimiento cinematográfico que pone a Oaxaca en la mira de todo el mundo desde el FICG, el festival más importante de cine de América Latina, sostuvimos esta conversación con Horacio Alcalá, artista nacido en Guadalajara, que actualmente radica en Madrid.

-¿Qué noticias nos tiene de Finlandia?

–Estamos muy orgullosos. La película opta a dos premios: al Premio Maguey y al premio Hecho en Jalisco, esto se debe a que yo soy de Jalisco y hay gente de Jalisco involucrada en la película.

Después nos vamos al Festival de Cine de Minneapolis, al de Fort Lauderdale y a Taiwan; y ya nos están llamando de otros festivales. Estamos esperando la fecha oficial para ir Oaxaca que deseamos sea a finales de 2021.

-¿Cómo, cuándo, dónde y por qué decide Horacio Alcalá rodar en Oaxaca?

–Yo no sabía de la existencia de las muxes, llevo 20 años viviendo en Europa y estaba desconecado de la cultura mexicana. Un amigo estaba de visita en Madrid y me dijo por qué no hacía algo relacionado con la moda y con algo más humano. Le pregunté: ¿Algo como qué? Y me dijo, algo sobre las muxes. En ese momento me metí a la computadora a buscar «las muxes». Estábamos cenando, pagamos la cuenta… esa noche no dormí, estuve investigando sobre las muxes y al siguiente día me compré un boleto para viajar a Oaxaca, me fui a Juchitán con más personas para concerlas, para empaparme de su vida, y echamos a andar este barco que se llama «Finlandia» porque estábamos muy decididos que había historias muy interesantes qué contar.

-Ya que estuvo en el Istmo y a la comunidad muxe, y empieza a concebir la historia de la película, ¿qué música rondaba por su cabeza?

-Me vinieron músicas encontradas. Por supuesto, la música local era muy importante y para esto contacté con el músico Nathanael Lorenzo Hernández, que ha diseñado especialmente para la película cuatro canciones, de hecho sus canciones abren y cierran la película; al mismo tiempo me vino a la mente la música clásica europea. Entonces, en la película se mezclan Wagner con el maestro Nathanael Lorenzo Hernández.

-¿Qué referencia tenía de la música de Oaxaca?

–Yo como jalisciense tenía la idea de la música de marachi y las rancheras, no conocia la música del sur de México, este ha sido para mí también un viaje de iniciación hacia la música del sur de México; al mismo tiempo que descubrí a las muxes descubrí la música oaxaqueña. Estuvimos conociendo a diferentes músicos, Nahanael no fue el único pero sí el más adecuado. Ahora sí ya tengo un panorama de la música oaxaqueña más abierto y estoy muy contento.

-A veces en Oaxaca pensamos de la «Sandunga» o la «Llorona» son canciones internacionales…

-Yo pensaba que estos temas eran internacionales y cuando estábamos ahí me di cuenta que eran del Istmo. De hecho La Llorona y La Martiniana aparecen en la película; hacemos un recuento de la música del Istmo, más la música especalmente compuesta por el maestro Nathanael y, por supuesto, Wagner y Mahler.

-Cómo se eligió el elenco, la imagen resplandeciente de la protagonista, Delirio, es impactante…

-Conocimos a Erick Israel Consuelo en un festival y él nos puso en contacto con el resto de los actores. Realmente hubo una parte en la que no hicimos casting, los elegimos directamente porque ya conocía a los actores, pero luego nos fuimos a Oaxaca e hicimos un casting y de ahí salió el maravilloso Palemón Olmendo que tiene un papel muy importante, y además varias muxes, entre ellas Estrella Vásquez.

Ha sido muy interesante llegar a Oaxaca y ver que había tantísimo talento porque además se mezclan actores muy conocidos con actores que están comenzando pero todos tienen muchísima calidad.

-También participa la oaxaqueña Ángeles Cruz…

-Ángeles Cruz también, que le está yendo muy bien con su película y deseamos que le vaya muchísimo mejor porque se lo merece. Ha sido muy interesante trabajar con Angeles Cruz, he aprendido mucho de ella, como persona, como profesional,y como directora, de hecho, les cuento, estamos ya trabajando con ella para la próxima película donde va a ser la actriz estelar y la guionista también. Ella está construyendo nuestra próxima historia.

-Qué gran noticia. Por otra parte, Finlandia compite por el Premio Maguey PLUR, con temática LGBT. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema cuando Horacio Alcalá llega a Juchitán?

-Yo iba un poco ciego. No quería esperarme nada. No me hice ninguna imagen previa de la situación o de las muxes. Fui ahí a descubrir y a empaparme de sus historias. Juchitán era un pueblo bastante especial, digamos, porque a nosotros como turistas nos preguntaban qué queríamos hacer, había dudas sobre nuestra estancia, tardamos un poco en que nos abriesen sus puertas, pero una vez que lo hicieron pudimos conocer a casi todas las muxes de Juchitán. Como yo no iba con una idea preconcebida de la situación, vi la realidad, que las muxes son aceptadas y queridas, lo trabajadoras que son, pero también el rechazo que todavía sigue existiendo.

Quiero mencionar que cuando vean la película se van a dar cuenta que para mí esta no es una película de tema LGBT, no es una película de género, es una película de tema ancestral quizás, de antropología, de historia y de cultura más que de género.

-Nos llama la atención el tema del plagio de los diseños textiles de Oaxaca que también abarca Finlandia…

-Es un tema muy importante en la película. Contamos la historia de una jovencita española que trabaja para una multinacional de la moda y la envían a Oaxaca a descubrir, a robarse literalmente los diseños, ella sin saber que las muxes existían. Iba a robarse los diseños y entonces surge el interés de la chica por las muxes,y luego pasan cosas que obviamente hay que ver en la película.

Por mi parte no sé si es una denuncia a la situación, porque no soy nadie para juzgar, aunque en la película también se habla de que si es plagio, inspiración o retroalimentación, ese es un tema para expertos. Lo que hace la película es plantear la situación y que cada quién decida qué es. O que cada quién juzgue por su cuenta.

-Volviendo a la música. El tema «Chula», ha comentado su autor que es un tributo a la comunidad múxe. ¿A usted qué le pareció el tema?

-Cuando conocí al maestro Nathanael yo le pedí música que él ya tenía, y él me dijo que quería componer una canción para las muxes. Tres días después vino con una hoja con copias de la letra de Chula y, por supuesto, yo la aprobé. Fuimos a Nejapa, a su comunidad, y ahí los chavales tocaron la cación y nos quedamos enamorados. Chula abre la película, y se escucha entera, mientras vemos la presentación de todos los personajes.

-¿Y cómo vio a los chavales del Instituto Intercultural Calmécac?

-Imagínate, por alguna razón, todas las escenas donde ellos participan eran siempre en la noche y, como tú sabes, son muchas horas de filmación y puede ser muy tedioso esperar, repetir escenas, y los chavales estaban con una energía todo el tiempo, hasta la madrugada, tocando una y otra vez, todos muy respetuosos, muy cariñosos, fue una experiencia muy bonita. Y además, tener a los chavales en la película le da una profundidad y una veracidad.

-Ahora háblenos de Horacio Alcalá. Vimos en su Facebook que trabajó en el circo Du Soleil.

–Así es. Cuando llegué a Europa tenía que pagarme los estudios y me salió un pequeño trabajo en un circo. Yo dije que sí aunque no había entendido exactamente qué circo era. Yo vivía en Alemania, un amigo me llamó y me dijo si podía ayudarle con una producción en el circo Du Soleil. Yo no sabía qué era Du Soleil, así que agarré un avión, llegué a Madrid y cuando vi el pedazo de carpa que era pues me quedé impresionando, me quedé sin hablar. En principio iba a estar unos meses con ellos y al final se extendió y estuve con ellos varios años. Después pude rodar un documental con ellos, se llama «A ras del cielo». Ha sido una experiencia muy bonita porque creo que ese trabajo ha sido mi verdadera escuela.

-¿Estudió cine?

-Estudié cine. Con lo que ganaba en el circo pude permitirme estudiar cine en Alemania. Pero aprendí más en el circo de la estética que en la propia escuela de cine, a decir verdad.

-Y ha vivido en varios países: Alemania, España, Italia…

-He vivido hasta en Nicaragua. Estuve haciendo un documental en la selva nicaragüense durante casi cinco meses, y justo con el circo viajé a diferentes sitios; en algún momento me salió un proyecto de música en los Balcanes y estuve viviendo en Serbia un año. En realidad han sido los trabajos que me han surgido en distintos países los que me han llevado, y yo siempre he dicho que sí porque siempre me ha gustado empezar de cero en otros países. Afortunadamente hablo varios idiomas por eso, por instalarme casi cada año en un país diferente.

-¿Qué lleva Horacio Alcalá permanentemente de México, de Jalisco, a los países donde ha vivido?

-Ah, yo me despierto pensando en el menudo, en Oaxaca le llaman mondongo. La comida, por supuesto. Y, por supuesto, mi familia, y la música ranchera de mi tierra. Me despierto todos los días pensando en mi tierra y en la comida.

-Y de Oaxaca, ¿qué fue lo que se llevó?

-De Oaxaca, el mezcal. La primera vez que probé el mezcal dije, qué fuerte, esa noche terminé borrachísimo. Después de ahí es una de mis bebidas favoritas, y aquí en España, afortunadamente, el mezcal es una bebida muy popular.

-Es usted ya un buen embajador del mezcal…

-Y bueno, Nathanael, Yamurith y otras personas de la producción nos enseñaron a degustar el buen mezcal. Casi todos los técnicos de la producción eran españoles y casi todos volvieron enganchados al mezcal. Nos llevaron a los mejores sitios para tomar mezcal.

-¿Qué implicó incorporar al crew a personas de Oaxaca?

-Encontramos la crema y nata de Oaxaca a través de la Comisión Fílmica de Huatulco con el maestro Oscar Sánchez, él nos ayudó a organizar el casting también, y nos fue poniendo en contacto con los diferentes elementos que trabajaron en la película. Además de Yamurith Gallegos estuvo Marco Jiménez que es maquillador, Selene en arte, el realidad el 80 por ciento del equipo era local, y cuando algo hacía falta entre ellos se llamaban para cubrir los puestos. Lo interesante es que no era necesario traer personas de otro sitio porque el talento estaba ahí.

-¿Qué le gustaría volver a hacer en Oaxaca?

–Queremos hacer otra película en Oaxaca, ya estamos buscando la historia, por supuesto será una historia totalmente diferente, quizá sea de la mano de Ángeles Cruz, ya lo veremos. Hicimos muy buenos socios en Oaxaca, sobre todo con la Comisión Fílmica de Huatulco, porque es una tierra que tiene mucho que dar, tenemos que mostrar todas esas maravillas que tiene. Mi socio, el productor español Haitor Echeverría, se quedó enamoradísimo de Oaxaca. Ya me está diciendo que cuándo volvemos para rodar la próxima.

-Volviendo a la música; Sucedió en Oaxaca es una plataforma que promueve la música oaxaqueña, coméntenos sobre la participación del Coro de la Ciudad y la Camerata Oaxaca…

-Hay tres canciones con el Coro de la Ciudad. Rodamos en vivo en el teatro Alcalá, ellos estaban cantando mientras grabamos las escenas; justamente ellos cantan La Llorona. También estuvo la Camerata Oaxaca. Logramos llenar el teatro para ese concierto. A decir verdad, cuando llegamos no estaba planeado hacer estas escenas con estos músicos, pero los conocimos y pensamos que era obligatorio que participaran en la película, además quiero decir que la apertura y las ganas de participar eran increíbles. Se prepararon durante dos semanas para esta escena, aunque era muy cortita.

-Cuéntenos cómo se hizo la fotografía de la «Última cena».

-Estabamos preparando la próxima escena, acabábamos de comer y teníamos un ratito libre, entonces,el fotógrafo Carlos, muy talentoso también, de repente me dice: Horacio, estás sentado en medio, y todo el equipo estaba alrededor en la reunión, y me dijo, quédense ahí un momentito. Hizo la foto y nos dimos cuenta que estábamos representando la Última cena. En dos minutos nos pusimos toda la ropa de Estrella Vásquez para salir de muxes, yo estoy con el resplandor, y así es como surgió la foto en cosa 10 o 15 minutos, y recorrió todo el mundo, la gente me empezó a mencionar, a reenviarme la foto desde Australia, Nueva Zelanda Brasil; se volvió viral.

-¿Cuál fue su experiencia al dirigir a Noé Hernández, Delirio, la muxe que protagoniza Finlandia?

-Para mí era maravilloso ver como Noé se iba transformando. Por supuesto es un actor con muchísimo talento, le ha sido muy fácil. Ensayamos mucho. Yo me quedaba maravillado cuando empezaba a hablar y era totalmente diferente a todos los personajes que ha hecho. Y para él también era muy interesante y un gran reto hacer este personaje. Él se fue por su cuenta dos semanas a vivir a Juchitán con las muxes. Ahí Estrella lo apoyó mucho. Estuvo imitando, reflexionando sobre su forma de hablar, de moverse, de reaccionar, entonces él venía muy preparado para este personaje. Creo que es uno de los personajes que más le ha llegado. Aunque creo que esta pregunta es más para él. Delirio es la guía de las muxes en nuestra película.

-¿Quiere agregar algo más?

-Yo quiero agradecer a todo Oaxaca por toda la disponibilidad. Cuando llegamos ahí nuestras espectativas eran hacer una película pequeñita, y de repente la gente se empezó a volcar, nos empezaron a ofrecer cosas. La brigada de rescatistas de los Lobos se ofreció para hacer las escenas del terremoto, porque un personaje de los más importantes de la película, además de las muxes, es el terremoto que ha sacudido a Juchitán; y una producción pequeña se convirtió en una muy grande, gracias a todo Oaxaca que se ha volcado en esta película. Así que mi agradecimiento es muy grande para todo el estado.

El próximo 09 de octubre se llevará a cabo la premiación del FICG.

