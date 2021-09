Más de 4 décadas de la obra pictórica de Teresa Velásquez en un libro

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía A&A).- El libro dedicado a la obra de la pintora Teresa Velásquez es una monografía que recupera la producción artística de esta creadora mexicana durante más de cuatro décadas y se propone analizar el proceso de gestación de su vocación pictórica, su formación, crecimiento intelectual y artístico, y las búsquedas y cuestionamientos que se ha hecho desde el oficio de la pintura con un planteamiento conceptual, desde los campos de la historia del arte, la estética, la filosofía y diversas formas de pensamiento al margen de Occidente, en el contexto del devenir del arte contemporáneo en México a finales del siglo XX y el primer cuarto del nuevo milenio.

El editor, Luis–Martín Lozano, ha sumado a su ensayo introductorio como historiador del arte, las voces de la escritora Marina Azahua y el crítico de arte Carlos Palacios, para abordar el trabajo de Teresa Velázquez desde una visión múltiple e interdisciplinaria, donde el análisis se enriquece desde la literatura, la fotografía y la historiografía del arte.

El libro busca que el lector conozca los retos que se presentan a las y los jóvenes creadores en el nuevo milenio y la importancia de fundamentar la praxis del arte con la teoría, contando con un aparato conceptual que fundamente la ética de su campo de acción como artista en un mundo global, de profundos cambios civilizatorios y de nuevas tecnologías.

Luis-Martín Lozano manifiesta en su ensayo introductorio, al hablar de la trayectoria de la artista, que se trata de cuatro décadas de compromiso ininterrumpido, en el que ni una sola vez, hizo la concesión de pintar aquello que funcionara a los esquemas de la academia, la crítica, el mercado y aún de las teorías más racionalistas.

En palabras de Teresa Velázquez, “el 19 de septiembre del 2017, el edificio de Edimburgo 4, en la colonia del Valle, donde los herederos de una colección resguardaban obras de mi autoría realizadas entre 2001 y 2014, colapsó. Ahora la mayoría de esas obras sólo existen virtualmente, como fotografías.”

Sobre Teresa Velásquez

Nació en la Ciudad de México en 1962. En la UNAM, formó parte de talleres de dibujo y pintura como el del maestro Gilberto Aceves Navarro. Obtuvo los premios de adquisición en la XII Bienal Rufino Tamayo, y en el XV Encuentro Nacional de Arte Joven, INBA. En 1992 fue beneficiada con Jóvenes Creadores del FONCA, y en 2006, 2011 y 2017, con el Sistema Nacional de Creadores.

Su obra se ha expuesto en México, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Haití y las bienales de Venezuela y Perú. Entre sus exposiciones individuales destacan: Cada trazo, en el Museo de Arte Moderno, Creación y Recreación, en el MACG, D’ Ombres et de Lumiére, en el Museo de Arte Mont- Saint-Hilaire, Québec, The Turn of the Gyre, en el Instituto Mexicano de Cultura en San Antonio, E.U.A., y Pasado Meridiano, en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

Algunas de sus obras forman parte de acervos como: Museo de Arte Moderno, MACG, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, Instituto Cultural Zacatecano y Fomento Cultural Kaluz A.C.