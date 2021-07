Casa Mila expone «Naturaleza Viva» de Filogonio García Calixto

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- Paisajes que nos muestran que la naturaleza está viva en medio de la pandemia, obras que nos animan a vivir en la contemplación de cada obra.

Más de 40 obras en acrílico y óleo, pequeño, mediano y gran formato, que nos convocan a mirar con la inocencia de un niño feliz los paisajes de un pueblo donde todo está al alcance: el juego, el maíz, el bosque, el agua, los chapulines, la música.

Admirador de Rufino Tamayo y Francisco Toledo, sus paisanos oaxaqueños, Filogonio pinta su natal sierra mazateca con una voz propia que pone el acento más en la mirada de un impresionista al estilo del francés Claude Monet o el trazo y el color del neerlandés Vincent van Gogh.

“Filogonio García Calixto nos ofrece el imaginario evocativo de lugares donde la añoranza no provoca tristeza sino todo lo contrario, incita a recordar el placer de haber visto y vivido paisajes de bosques y selvas profundas, donde sólo ojos bien entrenados se aventuraban a deambular, donde la luz rebota en ramas, hojas, agua y se pierde en rincones y en la profundidad (…) Lo que hoy nos presenta el artista nos lleva a un viaje por el tiempo, casi evocando a aquella muestra que había rechazado la academia francesa y que finalmente se expone en el estudio del fotógrafo Félix Nadar hacia finales del siglo XIX, no porque lo expuesto por Filogonio sea anquilosado, sino porque a su estilo particular retoma esas pinceladas gestálticas y esas manchas y las transforma en selvas, milpas, bosques, parajes, tomados de la memoria y plasmados en los paisajes variopintos, en su forma de evocar, de manera magistral, aquello que añora y que es su raíz primigenia y que la convierte lienzos con pintura en Naturaleza Viva”, escribe en el texto de sala el editor y galerista Enrique León

El restaurante Casa Mila abre sus puertas con esta exposición a los artistas mexicanos, y dedica el mes de julio a los sabores de Oaxaca con la obra del maestro García Calixto.

Inauguración-cóctel 8 de julio a las 19:00 horas en Jalapa 186, colonia Roma Norte. Cena-maridaje 15 de julio 19 horas. #OaxacaEnCasaMila durante todo el mes de julio.

Filogonio García Calixto

Nacido en Agua de Paxtle, comunidad de Santa María Chilchotla, Oaxaca, en diciembre de 1978, Filogonio García Calixto conserva orgulloso su lengua y los paisajes de la sierra mazateca a pesar de los casi 30 años avecindado en San Pedro de los Pinos, Ciudad de México.

Es un pintor de trazo impresionista, con obra abstracta y figurativa, que conserva en el trazo de su memoria la eternidad de su pueblo natal y muestra la inmensidad del paisaje, el bosque, la selva y la cañada que guarda en sus reminiscencias oníricas de la infancia.

Las obras en las que ha trabajado en el último año y medio están inmersas en su natal Agua del Paxtle, en la sierra de Oaxaca. “Mientras pintaba esta serie –cuenta– escuché el sonido, o más bien el silencio que allí me habitaba, sentí esa felicidad del contacto con la naturaleza, y la tranquilidad con la que el artista puede trabajar en soledad, la pandemia que fue terrible en muchos casos, a mi me dio la oportunidad de encerrarme y poder trabajar hasta ocho meses en una sola obra”.

“Yo ya pintaba cuando salí de Oaxaca y llegué a la Ciudad de México a seguir mi carrera. Conocí a Aldo Flores, el creador del Salón dés Aztecas, he convivido mucho con Jazzamoart, y he tenido la oportunidad de conocer otros creadores de distintos trazos, y en ese tiempo encontrar mi propio estilo, una manera de pintar que a mi me hace feliz, tan feliz como ese niño que fui en el bosque, en el campo, en la sierra mazateca”.

«Naturaleza Viva» de Filogonio Calixto se inaugura este viernes 9 de julio a las 19:00 horas en Casa Mila (Jalapa 186, colonia Roma Norte).