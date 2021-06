Generan conexión arte contemporáneo y tienda de materiales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Materiales que comúnmente se utilizan para la electricidad, plomería o la construcción fueron retomados por la artista Emilia Sandoval para crear tres instalaciones que hoy, con el nombre de Red de Conexiones, se exhiben en los aparadores de la tienda Tubos y Conexiones en el centro de Oaxaca de Juárez. Todos los elementos que la creadora utilizó para su obra se han expendido en dicha tienda.

“Algo que disfruto mucho de mi proceso es darle un nuevo valor a algo que supuestamente ya no tiene una función, o si es que la tiene, simplemente la cambio de contexto. No solo utilizo residuos, pero al darle un giro distinto a los objetos, toman otro concepto y otra vida”, platicó Sandoval respecto a los materiales con los que trabajó.

Y es que la artista originaria de Chihuahua, quien reside desde hace 17 años en la ciudad de Oaxaca, se adentró en las bodegas de la tienda para indagar en los materiales que ahí resguardaban, se encontró desde piezas que quedaron descontinuadas porque surgieron nuevos diseños, hasta algunas que siguen utilizándose.

“La mayoría de los materiales estaban almacenados en bolsas, la idea era reflexionar y proponer algo visualmente. Hay una pieza que está conformada por enchufes y apagadores, lo primero que encontré fueron las placas y después me puse a buscar sus complementos, porque tenía formatos de distintas épocas y no embonaban, otra instalación está formada por taquetes y la tercera se trata de distintos objetos como lazos y mangueras”.

Sandoval comentó que Red de Conexiones es la continuidad de la serie que inició hace un año en una residencia artística en Casa Wabi.

“Esta serie surgió a partir de leer un artículo de un teólogo que se llama Leonardo Boff, justo en la pandemia que era un momento de incertidumbre quise recurrir a lo que decía la gente que admiro sobre lo que estaba pasando. La serie empezó con fotografías de hogares de animales que me iba encontrando, como el panal, el hormiguero, flores vivas, flores muertas, era hablar de la vida y la muerte, de la relación entre todos los que habitamos el planeta, hice unas acuarelas y ahora le doy continuidad, pero utilizando los materiales que me encontré y llamaron mi atención en Tubos y Conexiones”.

Paola Jasso, curadora de la muestra, indicó en el texto que acompaña las obras, que las intervenciones “podrían formar parte de un juego donde la composición no es única, sino algo mutable, que se transforma, podríamos siempre cambiar los cables, mover los taquetes, generar nuevos mapas, nuevas catalogaciones y tener siempre una nueva red de conexiones sin punto final”.

“Nos damos cuenta de que no son universos tan lejanos el de Tubos y Conexiones y el del arte contemporáneo, es importante contribuir a la conexión de los campos, pues siempre habrá un puente que cruzar, una conexión que enlazar”, expresó Jasso.

Por último Emilia Sandoval dijo que lo interesante de esta propuesta, que se podrá ver durante el verano en tres aparadores de Tubos y Conexiones, “es llegar no sólo a la gente que está involucrada en el arte, sino tocar fibras de otras personas que vienen a buscar su material y al verlo colocado de forma distinta les llame la atención. Cuando vi la primera intervención que realizó Sabino Guisu me causó curiosidad y me acerqué a Tubos y conexiones para proponerles realizar una colaboración”. Sandoval es artista de la galería Quetzalli donde pueden apreciar más de su obra.