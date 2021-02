¿Quién es la morenista María Libia Martínez Moreno?

Mi nombre es María Libia Martínez Moreno, nací un 20 de abril del año de 1974 en la hermosa Ciudad de Oaxaca.

Crecí en una familia muy humilde, rodeada por la necesidad de la gente, de padres trabajadores y honestos, de los cuales aprendí el valor del esfuerzo, la dedicación y las ganas de cambiar al mundo.

He radicado por más de 30 años en el Municipio de Santa Lucía del Camino, en mi caminar de toda una vida he aprendido, conocido y vivido las dolencias y carencias de nuestro municipio. He tenido la fortuna de convivir con las madres, padres, hijos y hermanos, que son ciudadanos cada día más conscientes de la realidad política de nuestro país, estado y municipio.

Me formé profesionalmente en nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, decisión que tomé porque no existe deber más noble que hacer valer la justicia.

Desde mi formación universitaria participé en distintas organizaciones que han velado y luchado por la defensa de los Derechos Humanos, actividad que nunca puse en pausa porque defender los derechos de los que no tienen voz ha sido uno de los principales objetivos que me ha impulsado en mi caminar.

El derecho debe estar en constante cambio para adaptarse a este ser vivo llamado sociedad y por ello en mi compromiso de preparación constante he participado en diversos cursos y talleres relacionados con la administración Pública, Derechos Humanos, Juicios Orales en la Nueva Reforma del Código Penal del Estado de Oaxaca, entre otras.

Desde niña supe que pelearía por un mundo más justo, para ofrecer algo mejor a nuestras familias, crecí siempre con muchas ideas, pero también con ganas de actuar, por lo que soy activista social desde el 2004. En el año 2006 fui participante de la lucha social en la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca (APPO).

He tenido siempre el interés de participar en la vida política de mi país porque estoy segura de que es nuestra responsabilidad involucrarnos y generar los cambios positivos que añoramos.

Por ello en el 2007 participé en la coordinación de la campaña del Licenciado Pedro Celestino, en su candidatura por la diputación local, igualmente coordiné la campaña de la Doctora Carmen Arellanes Meixueiro por el partido PT por la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino.

En el año 2008 participé en las giras de trabajo como Coordinadora General de Valles Centrales de nuestro actual presidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador, recorriendo los 418 municipios, afiliando a simpatizantes del partido PRD.

En ese mismo año formé parte de la defensa del preso político Juan Manuel Martínez Moreno acusado injustamente de la muerte del camarógrafo Indimedia Brad Will.

En el año 2010 me desempeñé como Coordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, concluyendo mi periodo en el año 2016, lo cual me permitió un acercamiento profundo con la ciudadanía, ganándome la confianza por los resultados que se lograron en aquel periodo. En ese mismo año conformé comités municipales ciudadanos en las colonias de Santa Lucía del Camino del Movimiento de Regeneración Nacional.

En el año 2011 participé en el movimiento en defensa del petróleo de la economía popular con el Lic. Andrés Manuel López Obrador. En el año 2012 participé conformando la estructura electoral en Santa Lucía del Camino para el Lic. Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República Mexicana.

En el año 2013 y 2014 participé en la conformación de comités seccionales de Santa Lucía del Camino. Continuando en el 2015 en la participación en la campaña de afiliación a Morena.

En el año 2017 fui invitada como asesora jurídica de la regiduría de desarrollo económico en el municipio de Santa Lucia del Camino, participé en el curso a distancia “EL ABC DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”, Tolerancia y Diversidad de Creencias.

Tuve la oportunidad de impartir y dirigir a los habitantes del municipio de Santa Lucía del Camino, talleres y cursos en materia de Prevención Social de la Violencia con Enfoque Antidiscriminatorio, Las medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Discriminación por el VIH/SIDA.

En el año 2019 tomé el cargo como Coordinadora de Atención Ciudadana y Gestión Social en el H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino.

Durante mi trayectoria he participado en diferentes cursos como son:

LOS RETOS ACTUALES DE LA JUSTICIA PENAL

MECANISMO DE SOLUCIÓN ALTERNA DE LOS CONFLICTOS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL

EL ROL DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

LA TEORÍA DEL DELITO Y SU APLICACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO

Como madre he participado activamente en la organización de los padres de familia, por lo que en el año 2019 al 2020 obtuve el cargo de presidenta del comité de padres de familia en el jardín de niños “ Francisco García Granado” siendo reelegida para este nuevo ciclo escolar.

Actualmente formo parte del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres.

Asimismo, durante este año terminé satisfactoriamente el curso 1 y 2 “Gobernar desde la izquierda y el significado de la cuarta transformación” de la escuela nacional de formación política.

Actualmente participo en el curso “Hacia una nueva cartilla Ético-política” de la misma escuela.

