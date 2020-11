El COVID-19, enemigo invisible; importante estar en áreas ventiladas: SSO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa en compañía del subdirector general de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, informó este domingo a las y los oaxaqueños que la entidad continúa en color amarillo en el Semáforo Epidemiológico, por lo que enfatizó seguir de manera disciplinada las medidas de mitigación para evitar los contagios por COVID-19.

“Te reitero el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, lavado de manos frecuente, distanciamiento social y, si puedes, mejor quédate en casa; porque recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos”, expresó el mandatario estatal.

En tanto, durante su participación al lado del gobernador, el Subdirector General de los SSO dio a conocer las precauciones que debe tener la población al convivir en espacios cerrados; ya que señaló, hay estudios donde se ha visto que las partículas del COVID-19 pueden permanecer hasta 45 minutos flotando en el aire si no hay una adecuada ventilación.

“Somos muy insistentes, en donde tengas que quitarte el cubrebocas que sea de preferencia en un área abierta. Es bien importante que estemos en las áreas lo más ventiladas posibles”, instó Márquez Heine.

Refirió que el COVID-19 es un enemigo invisible, no se ve, no huele y no se escucha, es por ello que lo comparó con el humo del cigarro para ejemplificar su contagio.

“Cuando tú entras a un cuarto cerrado y alguien está fumando, no importa la distancia que tú tengas, te va a llegar este humo, entonces, si esa persona que se encuentra a cuatro o cinco metros está hablando, y tú te quitas el cubrebocas para poder consumir el alimento, pues eso va a suceder, las mismas partículas que se encuentran suspendidas en el aire las vas a respirar y te puedes contagiar”, explicó.

En este sentido, el gobernador invitó a las autoridades municipales del estado a brindar facilidades a empresarias y empresarios restauranteros para que puedan instalarse en lugares abiertos como espacios públicos, terrazas y calles que se puedan cerrar y ofrecer sus servicios.

