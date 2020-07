Julio ¡Mes de la Guelaguetza!

Portada: MARIO CARRIZOSA-Colectivo Oaxaca de mil colores

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En Oaxaca sí habrá Guelaguetza. La habrá como la habido desde hace cientos de años y como la seguirá habiendo porque las circunstancias históricas nos conducen nuevamente a esta práctica ancestral que, como muchas iniciativas comunitarias, se fueron distorsionando y pervirtiendo cuando las autoridades gubernamentales se apropiaron de ellas.

Hoy inicia julio y, será como ha sido, el mes de la Guelaguetza. Sucedió en Oaxaca, junto con otros medios de comunicación digitales independientes, como Santa Cultura, Página 3 y Serendipia, empezamos este 01 de julio un ejercicio de ayuda mutua, de ofrenda, de intercambios, de generosidad, compañerismo y fortalecimiento recíproco, de la mano de artistas oaxaqueños, uno de los mayores tesoros de esta tierra.

En unos momentos iniciaremos junto con el colectivo Oaxaca de mil colores, una campaña para promocionar la Guelaguetza, la auténtica, la que no necesita de costosísimos spots ni incersiones en revistas internacionales, aquella que busca al ser humano, no la ganancia; la que intenta dar, no despojar; la que nace del corazón, no de un presupuesto oficial ni del empresariado turístico.

Con el proyecto «Circulos virtuosos», impulsado por un grupo de pintores y un incansable gestor cultural, en unos momentos se dará a conocer el resultado de la campaña para recabar recursos y poder dotar de cubrebocas a enfermeras y doctores que están en la raya de fuego combatiendo la COVID-19 en el estado de Oaxaca.

Al cierre de junio, de acuerdo con cifras del Sector Salud, se han infectado de coronavirus 354 médicos y doctoras; 436 personas de enfermería y 240 de otras áreas. Más de mil héroes que no han recibido los materiales sanitarios suficientes para evitar su contagio.

Por otra parte, «Circulos virtuosos» entiende también la necesidades de las y los comunicadores que le apuestan a la difusión cultural en Oaxaca, la ciudad con mayor dinamismo en este ámbito del país, sólo después de la Ciudad de México.

Si en tiempos regulares la cultura ha sido soslayada de manera sistemática de las políticas públicas en general, en tiempos de la pandemia aun menos representa una prioridad no obstante que el confinamiento ha sido sobrellevado gracias al arte y la cultura que se manifiesta día a día a través de las redes sociales, en su gran mayoría de manera altruísta sin que las y los creadores reciban retribución económica alguna.

Por eso afirmamos que Julio es mes de la Guelaguetza. Además de otras propuestas que iremos dando a conocer a lo largo de este mes tan significativo para las y los oaxaqueños.

Gracias Oaxaca por esta herencia de incalculable valor, y salvavidas en tiempos de desastre.

