¿Provida en el Municipio?

ERNESTO REYES

El 27 de mayo, la directora del Instituto Municipal de la Mujer Oaxaca de Juárez. Jaquelina Escamilla Villanueva, denunció en un video su despido del cargo por parte del morenista presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, por una causa, interpretada por la quejosa, como un acto de violencia política.

Corren ya las medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para protegerla de cualquier amenaza o agresión, que pudiera provenir de activistas cercanos a Provida. ¿La causa? Porque el 22 de mayo, ella invitó a la senadora morenista, Citlalli Hernández, a dictar una conferencia virtual sobre el derecho a decidir de las mujeres, habida cuenta que la legislación oaxaqueña ya protege la interrupción del embarazo, hasta antes de las 12 semanas.

La transmisión encolerizó a integrantes de grupos anti-derechos, quienes demandaron réplica, para hablar a favor de “Preservar la vida”, conferencia que se programó para ese miércoles.

Al enterarse, grupos feministas locales solicitaron al edil cancelar dicho evento porque “no deben emplearse recursos públicos para promover posturas religiosas”. Y – se entendió así- que guardara sus convicciones personales sobre el tema. No obstante, como la ponencia no se transmitió en óptimas condiciones, y era obvio que Jaquelina actuaba contra su voluntad, fue reprendida “por boicotear el evento”. Se reprogramó para el viernes 29. No se sabe si medió diálogo alguno entre el munícipe y la directora, si pudiera ser un acto irreflexivo o un malentendido. O como se afirma, en los pasillos del Ayuntamiento, que ella “se está victimizando”. Sería bueno conocer la versión del munícipe, en beneficio de la verdad.

En defensa de la agraviada, salió la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, así como la propia senadora Hernández, quien ya subió el tema a las instancias nacionales de Morena.

El Inmujeres asegura que fue violencia política la ejercida en contra de Jaquelina tras recibir amenazas por apegar su actuar y labor como funcionaria, conforme a los marcos nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres.

Le recuerda al edil que el Instituto fue creado para defender y promover todos y cada uno de los derechos humanos de las mujeres, así como para poner en la práctica políticas, programas, acciones y servicios que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres.

“De acuerdo con las recientes reformas en materia de violencia política por razón de género, obligar a una mujer mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley, así como imponer sanciones injustificadas o abusivas, que impidan o restrinjan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, constituyen expresiones de violencia política por razón de género que son sancionadas”.

Y remata: “La Constitución, el Código Penal y demás normatividad en materia de derechos políticos y electorales para el Estado de Oaxaca, sancionan la violencia política de género, por lo que hay violación flagrante a sus derechos humanos y políticos”.

Jaquelina recibió el apoyo también del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer, por lo que ya se abrió una fractura del feminismo con el político morenista. Sería muy grave que se comprobara que Provida está influyendo en decisiones municipales. Y que están agazapados ahí, para contravenir los avances legales a favor del aborto seguro. Están en su derecho, también, pero no con recursos del erario municipal.

Sería dañino para el morenismo que el tema escale, por falta de comunicación entre servidores de la misma causa que enarbola el presidente López Obrador. El propio Ejecutivo ha recomendado ejercer el poder con sabiduría. Y también que en política los amigos a veces resultan falsos, pero los enemigos siempre serán verdaderos.

El miércoles 27, falleció un integrante de la familia Luis Geminiano, dedicado a la radio desde muy joven: José Luis Ceballos, quien hiciera dupla con Pastor Matías en los noticiarios de Grupo Radio Centro Oaxaca, deceso muy sentido entre la familia radiofónica a la cual la hará falta, la amplia sonrisa con que el locutor siempre recibía en cabina a quienes entrevistaba, o llamaban para expresar una queja o solicitar ayuda. De esta familia, quedan sus deudos y su hermano Pedro Luis, a quienes José Luis les hará mucha falta, pero también a su fiel auditorio. Un abrazo solidario a todos ellos.

@ernestoreyes14

0



0 Compartir