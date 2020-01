Profesionaliza UABJO a traductores en lenguas indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Para fortalecer la diversidad lingüística en la entidad y contribuir a la profesionalización de sus hablantes, la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca (UABJO), a través de la Facultad de Idiomas, impartió el Seminario «Formación Académica para la Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas en los Ámbitos de Salud y Justicia».

Egresaron 47 profesionales en interpretación y traducción en lenguas indígenas, en un esfuerzo conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) y la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania.

El líder del Cuerpo Académico en Lingüística Aplicada Crítica (CALAC), Mario López Gopar, quien asistió a la ceremonia de clausura, en representación del rector Eduardo Bautista Martínez, dijo que la Universidad cumple su compromiso social en términos educativos para contrarrestar la injusticia y facilitar el acceso a los servicios públicos.

Asimismo, el Director de la Facultad, Rolando Fernando Martínez Sánchez, dijo que las y los profesionales contribuirán a brindar facilidades de acceso a programas, servicios de salud y a ejercer el derecho de una defensa justa, en caso de requerirla.

Agregó que “hay muchas personas que están presas simplemente porque no tuvieron un traductor o traductora, o en el área de salud, por ejemplo, no puede darse una comunicación efectiva con las mujeres embarazadas porque no existe alguien que hable su lengua”.

En su oportunidad, Yolanda Cristóbal Baltazar, originaria de la comunidad de Cieneguilla, San Juan Quiahije, y hablante de la lengua chatina, comentó que «durante el seminario aprendí muchas técnicas de interpretación y sobre la traductología, leí un libro sobre doblaje del inglés al español y sentí que yo también puedo hacerlo del español al chatino, considero muy importante promocionar las lenguas para conservar la sabiduría y los conocimientos de generaciones pasadas”, señaló.

Esta actividad contó con la asistencia de la Coordinadora de Posgrado de la Facultad de Lenguas, Flor de María Ordóñez Vilches, la investigadora de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, Martina Schrader, y del presidente de Cepiadet, Tomás López Sarabia, además de la presencia de Alberto Barragán del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

