“El agua nos vincula con la vida, el territorio y el tejido social”

Con más de 250 representantes de las esferas gubernamental y ciudadana, y la niñez, durante dos días se realizó en Cuilápam la 64 Asamblea del Foro Oaxaqueño del Agua, en busca de soluciones para garantizar el vital líquido

CUILÁPAM DE GUERRERO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía FOA).- Con la participación de alrededor de 250 personas, el viernes 4 de abril se llevó a cabo la 65 Asamblea del Foro Oaxaqueño del Agua (FOA) en el municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, que reunió a participantes provenientes de Cuilápam y otras comunidades del estado, autoridades municipales y agrarias, representantes de los gobiernos federal y estatal, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y público en general. Siendo anfitriones el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuilápam de Guerrero y el Foro Oaxaqueño del Agua.

Al iniciar la Asamblea se presentó el presídium y se verificó el quorum por parte de Mauricio del Villar Zamacona secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua quien compartió sobre el carácter ciudadano/comunitario que tiene este foro donde todas las voces son escuchadas, resaltó que es la primera vez que se desarrolla la asamblea en Cuilápam e hizo hincapié en la importancia trabajar desde lo local y con un enfoque de cuenca que nos vincula con el territorio de manera natural y en la que el agua teje a la naturaleza y las comunidades que habita en ella, por lo que es necesario restaurar y conservar los procesos naturales de los que depende el agua y al mismo tiempo buscar alternativas para fortalecer el tejido social.

La C. Mayra Silva Fernández, presidenta Municipal de Cuilápam, compartió los avances y retos que enfrenta como municipio en materia de gestión hídrica, siendo así que se subrayó en dicho foro, que el municipio es uno de los pocos en el estado que cuenta con Comités del Agua, una figura clave para la organización, vigilancia y aprovechamiento responsable de este recurso, por otra parte, se demostró en una actividad práctica de “análisis de la calidad del agua” que el río Valiente ha demostrado tener condiciones óptimas para su uso como fuente de agua potable, con un porcentaje de aceptación superior al 75%.

Además, resaltó que la administración municipal trabaja de manera decidida en la gestión de proyectos estratégicos como la viabilidad para la construcción de la presa Los Molinos, infraestructura que podría marcar un antes y un después en el desarrollo del municipio, siempre y cuando se cumplan los estudios técnicos y los procesos normativos correspondientes.

Finalmente, la presidenta reconoció la activa participación de la ciudadanía como un pilar fundamental para preservar el agua y fomentar una cultura de cuidado ambiental, reafirmando así el compromiso del H. Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero con el bienestar y desarrollo sostenible de todas las familias del municipio.

La instalación de la Asamblea estuvo a cargo del C. Margarito Castellanos Ibáñez del Consejo Estatal del Agua para el Bienestar, en representación del C. Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, quien mencionó la importancia de estos espacios de concertación que permiten alcanzar acuerdos necesarios para hacer frente a la crisis hídrica y construir un futuro donde el agua no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Manifestó el compromiso del gobierno para cuidar el agua y afirmar las bases necesarias para la colaboración interinstitucional y comunitaria.

Posteriormente Juan José Consejo Dueñas, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca y fundador del Foro Oaxaqueño del Agua mencionó que la zona metropolitana de Oaxaca no sólo está consumiendo su patrimonio ecológico, sino destruyendo sus alrededores, provocando el abandono del campo y la excesiva concentración de recursos, impactando negativamente a toda la cuenca. Por tal razón propuso la necesidad de ruralizar las ciudades para volverlas sustentables de modo que recuperen el equilibrio con su entorno rural, con apego a la tierra y los lazos comunitarios.

El C. Ramiro Zárate Zárate, Comisariado de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero compartió sobre la importancia del cuidado del territorio y como existen muchas inquietudes alrededor del tema del agua que es delicado. De la misma forma mencionó la importancia del río valiente que abastece a la comunidad, e hizo pública la problemática social que existe en la parte alta de la comunidad relacionada a la contaminación del agua y como se está deteriorando la naturaleza, es algo que se debe de atender de fondo y es necesario la atención de las dependencias estatales y federales para que coadyuven en la solución de la problemática. De igual forma alerto sobre el daño que podría causar el proyecto del libramiento sur en términos del daño al medio ambiente.

En la sección de micrófono abierto participaron pobladores de Cuilápam empezando con las niñas y niños de la escuela primaria Vicente Guerrero quienes compartieron las acciones que han tomado dentro de su escuela para ahorrar el agua y a su vez plantearon necesidades relacionadas a la captación de agua, el manejo de aguas grises y la accesibilidad al agua potable. Por el lado de las unidades de riego y productores locales se compartió la importancia de tomar en cuenta la producción local de los alimentos libres de agroquímicos y la necesidad de fortalecer los procesos de manejo de agua en el riego. De igual forma se compartió sobre el tema del drenaje donde se colocó la alternativa de los baños secos, que representan cambiar de manera profunda ciertos paradigmas.

De igual forma se escucharon voces de otros territorios como San Isidro Monjas, Xoxocotlan, Zaachila, la Sierra Juárez, San Sebastián de las Sedas, Telixtlahuaca, San Pedro Buenavista, Coixtlahuaca y San Felipe del Agua quienes compartieron sus problemáticas relacionadas a la falta de apoyo por parte de las dependencias estatales y federales, que muchas veces en lugar de fortalecer acciones concretas entorpecen las acciones por medio de una gran cantidad de trámites burocráticos que implican un largo peregrinaje para cumplirlos, de igual forma se denunció el uso desmedido por parte de actores que solo buscan una ganancia económica poniéndole signo de pesos al agua y dejando a una buena parte de la población sin agua.

Pero a su vez, plantearon propuestas concretas que ya se han estado haciendo en diversas comunidades y estados como el manejo y cuidado de microcuencas, la construcción de bordos para infiltrar el agua, la reforestación, la captación del agua de lluvia en lugares públicos, el manejo de las aguas grises y la buena distribución del agua.

Coincidieron que la accesibilidad al agua debe ser una prioridad de todos los niveles de gobierno y que se debe voltear a ver a las comunidades que históricamente han defendido el agua y el territorio.

Posterior a escuchar las diversas voces, en la sección de micrófono abierto, los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), adscritos a Oaxaca, resaltaron la importancia de contar con espacios como estos que permiten escuchar las distintas problemáticas y su vez las acciones que muchas comunidades ya están haciendo. Resaltaron que el plan nacional hídrico establece que se debe dejar de ver el agua como una mercancía y reconocerse como un derecho humano, esto incluye atender todas las regiones y que se destinen y priorice recurso donde hay mayor necesidad de acceso al agua y que por lo mismo como instituciones federales están puestas para colaborar con las comunidades.

Por su parte los funcionarios estatales del Concejo Estatal del Agua para el Bienestar y Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Gobierno de Oaxaca manifestaron que para el gobierno del estado el agua es un prioridad y que por tal razón se están impulsando acciones a nivel intermunicipal que tienen que ver con el saneamiento de los ríos, la regeneración de ecosistemas, el mantenimiento de sistemas de distribución y la accesibilidad del agua.

El segundo día de la Asamblea del Foro Oaxaqueño del Agua se visitaron lugares importantes en el territorio de Cuilápam de Guerrero, donde la relación con el agua representa una parte fundamental de la vida, como lo es el río valiente, los retenes de agua y ollas de captación. De la misma manera se llevó a cabo el Taller de Monitoreo y Muestro Comunitario del Agua con el objetivo de que las comunidades participen en la observación y construcción de información sobre la salud de los ecosistemas acuáticos a lo largo del tiempo y de la calidad del agua de consumo humano y agrícola.

Por medio de estas acciones se pretende fortalecer el conocimiento comunitario por medio de monitores de la calidad del agua en las comunidades y construir una red para favorecer acciones colectivas ante situaciones de contaminación o riesgo toxicológico con datos técnico y científicos, sumado al gran conocimiento con el que ya cuentan las personas, por la relación cotidiana que tienen con su territorio.

Asistentes a la Asamblea del FOA

Autoridades Municipales, Autoridades Agrarias, Comités, Escuelas, Unidades de Riego, Barrios y Ciudadanos de diversas comunidades: Cuilápam de Guerrero, Oaxaca de Juárez, la Villa de Zaachila, San Raymundo Jalpan, San Isidro Monjas, Xoxocotlan, Zaachila, la Sierra Juárez, San Sebastián de las Sedas, Telixtlahuaca, San Agustín Yatareni, Santa Lucía del Camino, San Pablo Huitzo, San Pedro Buenavista, Coixtlahuaca y San Felipe del Agua.

Dependencias Federales, Estatales y Congreso del Estado: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno federal. Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca.

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Instituciones Académicas, Órganos Autónomos, Organizaciones No Gubernamentales y público en general: Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca AC, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, Ser. Com SC., Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Radio Cuilápam, CIESAS CDMX, Universidad Autónoma Nacional de México, Aguas San Felipe AC, Observatorio Ciudadano/Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, Proyecto Silvestra, Universidad de la Sierra Juárez, Yhuniz Espacio Alternativo, Milpa Lab Rural, Renacimiento Campesino, Unitierra Huitzo Yelao, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Convocaron:

• El H. Ayuntamiento del Municipio de Cuilápam de Guerrero

• El Foro Oaxaqueño del Agua.

